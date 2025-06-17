改建蘭陽大橋、廢止舊橋文資身分 民團籲請文化部「不備查」

蘭陽大橋是連結宜蘭溪北、溪南地區重要橋梁，其因高度及通洪斷面不足，颱風來襲常危險封橋，公路局改建新橋迫在眉睫，卻面臨一旁「舊蘭陽大橋歷史建築」，必須廢止其文資身分後改建新橋。縣文化局日前公告廢止，引發公民團體不滿，今發文建請文化部不予備查廢止舊橋文資身分。

舊蘭陽大橋跨蘭陽溪，屬於鐵公路共構橋墩的二用橋，難以負荷日漸增多的交通量，1991年7月新的蘭陽大橋完工，舊公路橋同年停用，2002由年縣政府公告為歷史建築；鐵路橋則於2006年停用，同年登錄為歷史建築。

蘭陽大橋梁底的高度8.25公尺，通洪斷面不足，颱風洪水來襲時封橋，兩側居民徹夜難安。蘭陽大橋不得不改建，公路局擔心舊橋如果不拆除，恐有被沖毀、阻水等危險，去年向縣文化局申請舊橋廢止歷史建築的文資身分。

文化局召開文資審議，基於考量公共安全，上月21日公告廢止，但同時基於在地居民對舊蘭陽大橋的情感，請公路局考量公共安全，提出適當保存方案。

守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮表示，舊蘭陽大橋是極為少見的「鐵公路共構橋」，具保存價值，他們除了發文建請文化部不予備查廢止其文資身分，也建請文化部依「暫定古蹟條例及程序辦法」列為暫定古蹟，20日將提出訴願。

對於民團訴求，縣文化局表示，該局均依規受理公路局的申請案，依文資法辦理現勘、文化資產價值評估及提送文資審議會審議；近日若接到文化部相關函文，會在規定期限內提出答辯，並尊重最後裁決。