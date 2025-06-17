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宜蘭金牌農村「朝陽小舖」開幕 浪速18咖啡、遊程同步啟動

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
朝陽小舖每日限量供應咖啡，搭配在地研發的魚鬆蛋糕卷與草仔粿的「金牌午茶組合」，不僅美味，更是支持。圖／茶籽堂提供
朝陽小舖每日限量供應咖啡，搭配在地研發的魚鬆蛋糕卷與草仔粿的「金牌午茶組合」，不僅美味，更是支持。圖／茶籽堂提供

剛榮獲農業部第三屆「金牌農村」肯定的朝陽社區，推出全新觀光據點「朝陽小舖」，融合漁港意象，開展自營品牌之路，除了重新開張的小舖，社區今天也同步發表自創咖啡品牌「浪速18」，搭配四季遊程，迎接遊客從山邊步道走到港口沙灘，讓旅人烙印山海風光的深刻記憶。

由政府、企業、社區三方合作「朝陽小舖」改造計畫，集結農村水土保持署及台北分署、縣政府、茶籽堂、嘉威聯合會計師事務所與格式設計、朝陽社區發展協會等單位完成空間改造，從漁港意象做設計，採用「漁船藍」與「夕照橘」交織的繩結設計，木質甲板、曲線風浪板、繩結等元素融入空間，小舖就像停泊在巷弄中的船守著社區，迎接旅人。

農業部水土保持署副署長蘇茂祥表示，朝陽社區的努力被看見，這裡有山有海，還有農村和漁港，是很特別、漂亮的地方，透過朝陽小舖讓遊客有地方可以喝咖啡、選購農漁產品，朝向永續經營。

蘇澳鎮長李明哲到場祝賀，稱讚朝陽社區是國家認可的金牌農村，有豐富生態與人文，更有定置漁網多元漁獲，農漁產及風土選物藉由新開張的朝陽小舖匯整行銷，讓朝陽、南強里在內的大南澳休閒農業區優質農產，更具市場競爭力。

朝陽社區早自日治時期就有種植咖啡，2003年由朝陽社區發展協會發起咖啡復興計畫；20年後，這份堅持轉化為品牌行動，推出全新咖啡品牌「浪速18」，以有機農法種植阿拉比卡豆，自然山泉海風灌溉，造就其甘醇厚實的風味。

茶籽堂表示，「浪速18」命名來自咖啡園走到小舖的距離剛好18分鐘，是創生最初的感動；朝陽小舖每日限量供應咖啡，搭配在地研發的魚鬆蛋糕卷與草仔粿的「金牌午茶組合」，不僅美味，更是支持。

此外，朝陽社區結合五感體驗，打造四季遊程，以朝陽各月特色物產為主題，帶領旅人走進農事、漁事體驗，認識產地到餐桌的食物旅程，例如穿山甲步道生態觀察、朝陽農漁事體驗、何氏棘䰾防衛戰、海裡有漁-漁港達人養成班、橫山漂流提供安全有趣的漂漂河、溯溪活動，特色遊程即日起受理報名。

縣府農業處長李新泰表示，朝陽社區煥然一新，這幾年吸引越來越多年輕人加入，未來期待透過朝陽小舖與社區遊程，吸引更多朋友一同參與在地的翻新行動。

茶籽堂創辦人趙文豪說，這次從朝陽小舖到各項新推出的農遊行程，茶籽堂希望透過政府、社區、企業等各方夥伴力量，讓這裡可以成為農民、生產者、消費者都能感受到土地美好的所在。

蘇澳鎮長李明哲肯定朝陽社區是國家認可的金牌農村，有豐富生態與人文，更有定置漁網多元漁獲，農漁產及風土選物藉由新開張的朝陽小舖匯整行銷，更具市場競爭力。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲肯定朝陽社區是國家認可的金牌農村，有豐富生態與人文，更有定置漁網多元漁獲，農漁產及風土選物藉由新開張的朝陽小舖匯整行銷，更具市場競爭力。圖／蘇澳鎮公所提供
甫榮獲農業部第三屆「金牌農村」肯定的朝陽社區，推出全新觀光據點「朝陽小舖」。圖／蘇澳鎮公所提供
甫榮獲農業部第三屆「金牌農村」肯定的朝陽社區，推出全新觀光據點「朝陽小舖」。圖／蘇澳鎮公所提供
朝陽風光秀麗，社區推出四季遊程，從山邊步道走到港口沙灘，讓旅人烙印山海風光的深刻記憶。圖／蘇澳鎮公所提供
朝陽風光秀麗，社區推出四季遊程，從山邊步道走到港口沙灘，讓旅人烙印山海風光的深刻記憶。圖／蘇澳鎮公所提供
「朝陽小舖」重新開幕，朝陽社區發展協會理事長邱福來邀請大家來體驗社區新鮮物產。圖／茶籽堂提供
「朝陽小舖」重新開幕，朝陽社區發展協會理事長邱福來邀請大家來體驗社區新鮮物產。圖／茶籽堂提供
蘇澳鎮長李明哲表示，農漁產及風土選物藉由新開張的朝陽小舖匯整行銷，更具市場競爭力。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲表示，農漁產及風土選物藉由新開張的朝陽小舖匯整行銷，更具市場競爭力。圖／蘇澳鎮公所提供
朝陽社區打造的「朝陽小舖」開張了，把漁港意象與社區日常融合在觀光據點。圖／茶籽堂提供
朝陽社區打造的「朝陽小舖」開張了，把漁港意象與社區日常融合在觀光據點。圖／茶籽堂提供
來到朝陽社區品嘗地方特色美食。圖／蘇澳鎮公所提供
來到朝陽社區品嘗地方特色美食。圖／蘇澳鎮公所提供
甫榮獲農業部第三屆「金牌農村」肯定的朝陽社區，推出全新觀光據點「朝陽小舖」，融合漁港意象，開展自營品牌之路，除了成立小舖，社區今天也同步發表自創咖啡品牌「浪速18」及四季遊程。圖／蘇澳鎮公所提供
甫榮獲農業部第三屆「金牌農村」肯定的朝陽社區，推出全新觀光據點「朝陽小舖」，融合漁港意象，開展自營品牌之路，除了成立小舖，社區今天也同步發表自創咖啡品牌「浪速18」及四季遊程。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭「朝陽小舖」今天開幕，社區也同步發表自創咖啡品牌「浪速18」，搭配五感體驗、四季遊程，讓旅人烙印山海風光的深刻記憶。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭「朝陽小舖」今天開幕，社區也同步發表自創咖啡品牌「浪速18」，搭配五感體驗、四季遊程，讓旅人烙印山海風光的深刻記憶。圖／蘇澳鎮公所提供
自創咖啡品牌「浪速18」，其命名來自咖啡園走到小舖的距離剛好18分鐘，源於創生最初的感動。圖／蘇澳鎮公所提供
自創咖啡品牌「浪速18」，其命名來自咖啡園走到小舖的距離剛好18分鐘，源於創生最初的感動。圖／蘇澳鎮公所提供

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