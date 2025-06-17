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打造太平洋左岸台東咖啡 縣府全台徵山海共醇冰咖啡

中央社／ 台東縣17日電

打造「太平洋左岸台東咖啡品牌，台東縣政府今日邀請業者舉辦共識會議，且舉辦冰咖啡創意大賽徵件，即日起開放報名，8月上旬也將盛大舉辦「南島咖啡節市集」。

台東縣政府農業處長許家豪今天告訴中央社記者，縣府自2022年起積極打造「太平洋左岸台東咖啡」品牌，致力推動在地咖啡走向品牌化、產業化與國際化，每年都會舉辦各種促銷與教育訓練，今年各項活動開始起步。

許家豪表示，今天率先登場的是「台東咖啡風土共識會議」，邀集台東縣內咖啡農友、店家、職人齊聚一堂，傳達品牌核心理念，並廣納業者回饋，作為未來計畫調整與優化基礎。

課程包含「台東咖啡莊園巡禮」、「台東咖啡後製工作坊」、「台東咖啡感官工作坊」、「台東咖啡CoE國際杯測工作坊」及「台東咖啡風味實驗工作坊」，邀請專業講師與咖啡師深入台東各地，挖掘莊園潛力、強化後製技術、提升風味評鑑力，最終開發出專屬台東風土的風味拼配，實現從莊園到吧檯的知識與產業串接。

許家豪表示，今天同時啟動「2025台東冰咖啡創意大師賽」，以「山海共醇」為題，號召全台咖啡創作者發揮風味想像，調製出最能代表台東的冰咖啡作品；比賽即起徵件至9月26日止，入選決賽者將可獲得新台幣2000元交通與材料費補助，參加冰涼有勁又創意十足咖啡對決。

接下來是8月9日至10日在台東舊站特區舉辦的「2025南島咖啡節市集」，為期兩天活動，將集結國內外精品咖啡品牌、特色風味試飲、講座表演與互動體驗；完整呈現來自縱谷、東海岸與南迴地區的咖啡魅力，縣府邀民眾一同品味山海交織的風土風味。

即日起同步開放市集攤商徵選，歡迎有意參與這次節慶活動品牌踴躍報名，與縣府一同打造年度最有風味的咖啡盛會。

品牌 咖啡 台東

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