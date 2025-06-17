花蓮特農區現廠房...承包鐵路局廠商申請程序不熟 補件中
花蓮縣新城鄉佳林村1788坪特定農業區上出現廠房，縣議員接獲陳情，質疑農地非農用也沒有正式申請，有特權之嫌。負責廠商說明，廠房當倉庫與辦公室使用，主要放置鐵路沿線的電纜、號誌等設備，是鐵路局雙軌電氣化工程，因對申請程序不熟悉，導致公文還沒下來，正補件向交通部申請。
今天下午有多位議員會勘，縣議員鄭寶秀指出，關於佳東段706之5號這塊農地，一直以來都有農民、鄉民陳請，5月13日新城鄉代表陳柏錩在定期會時曾提出，但是鄉公所都稱不知道也沒這回事。縣府在同月21日現勘，確認農地不能興建廠房，26日廠商才掛工程告示牌，才知道是鐵路局工程。
鄭寶秀說，自己在議會大會上質詢，縣府局處稱沒有收到任何的公文，因此也不知情，認為這非常離譜。應該比照一般程序，不能先上車後補票，不可因特定人士而來做這樣的事情，必須要先恢復原狀再來申請；以目前廠商的說法正在申請中，但去年1月就開始做到現在，讓許多鄉民覺得這就是特權。至於地上的土石看起來像廢棄物，應該要開挖，讓環保局檢測。
工程告示牌上的工程名稱「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」、「花蓮至知本號誌電子聯鎖、電力遙控及電訊系統工程」，工期由2024年1月31日至2029年9月20日，是交通部鐵路局的工程，主要放置鐵路施工設備與電纜。
廠商坦言對申請程序不夠熟悉，去年就有提供相關的申請，一直在等公文，申請需向中央事業主管機關，也就是交通部，都有補件說明等，本來想說在申請階段，以為公文會很快下來，但還是有時間差。主要的工程是整個東部鐵路的號誌工程，鐵路工期內完成就會恢復成原地貌，都只是暫時階段。
縣府農業處水土保持科長邱奕承表示，經查證這塊土地，主要是屬於特農區，那當然一定要農用，廠商完全都沒有申請，目前彙整各處意見後，會把該案件移請地政處依照區域計畫法開罰，並規定廠商限期改善。那現地有關土質的部分，則交由環保局檢測認定。
邱奕承指出，有關後續申請臨時使用的部分，並不是想要多大面積就有多大，若臨時使用的部分是非農用面積有限，程序是必須由交通部向農業部申請，農業部會發公文給地方政府，現地現勘後，看臨時使用的需求為何，不過不可能整個農地都做臨時使用，會有一定的期限，到期後須把臨時設施全移除恢復農用，廠商用途的部分合法，但用地是不合法。
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