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基隆市語言治療中心揭牌成立 助孩童找回表達力量

中央社／ 基隆17日電

為提升早療服務、強化語言發展遲緩幼童的照護資源，基隆市語言治療中心今天成立，可提供尚未進入醫療體系的幼童免費語言治療服務，盼在黃金期內獲即時專業協助。

位於基隆市中正區衛生所內的基隆市語言治療中心，今天在市長謝國樑主持下，正式揭牌成立。

謝國樑致詞時表示，他自己作為父親，曾陪伴孩子經歷學習緩慢的歷程，深知家長在等待專業資源時的焦慮與無助。「說話」這件事對大人而言，或許稀鬆平常，但對某些孩子來說，說出一句話卻可能需要一整年的努力。

他指出，基隆市語言治療中心的成立，就是希望提供及時專業的介入，在等待醫療資源的空窗期中，也不錯失療育的黃金期。

基隆市衛生局長張賢政指出，許多家長反映等待醫療體系的語言治療資源動輒數月，對家長與孩子而言都是沉重壓力。市府因此啟動「先行介入」措施，指派專業語言治療師進駐，優先協助尚在醫療等待期的孩子，透過早期療育降低長期障礙風險，未來也將持續檢討與優化中心的運作流程，確保服務品質穩定提升。

張賢政說，目前設籍基隆市、經基隆市兒童發展聯合評估中心醫師評估有語言治療需求，且尚在醫療等待期的幼童，都可憑診斷證明或綜合報告書申請進入基隆市語言治療中心，審查通過者將儘速安排治療。

語言 衛生所 基隆

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