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小溪營地禁止紮營 太管處植生復育、加強取締

中央社／ 花蓮縣17日電

太魯閣合歡北峰小溪營地雖稱為「營地」，但並未開放露營，地面因長期踩壓光禿裸露，太管處去年起栽種高山原生植物，存活率不錯，近日將再度上山栽種，並加強取締違規行為。

太魯閣國家公園管理處今天指出，合歡北峰3246鞍地因地勢平坦，常有民眾選擇紮營，山友習稱為北峰小溪營地，導致原本豐茂的植物不堪踩壓出現光禿，裸露植被無法生長。

為避免裸露區域持續擴大，太管處試辦原生植栽復育工作，與台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場合作培育台灣小蘗及高山薔薇，去年在最大裸露區域種植約200棵，且圈圍保護。

太管處指出，去年種植的苗木有不錯的存活率，今年將續辦植栽復育活動，趁6月中旬雨水豐沛期，21至22日將再度號召保育志工上山，再種植300棵高山薔薇、台灣小蘗等原生植物，同時清除因人們足跡帶進的外來種植物。

太管處指出，小溪營地並非合法露營區，也未開放民眾露營，合歡山區屬於脆弱的高山生態環境，經破壞需要很長時間才能恢復，將會同保七總隊第九大隊加強巡查並取締露營、炊煮等違規事項，呼籲民眾遵守無痕山林原則。

露營區 復育 太魯閣國家公園

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