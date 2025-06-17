南迴首座多元照顧服務中心啟用 長照服務再升級

立委陳瑩表示，台東縣太麻里多元照顧服務中心17日正式啟用，成為南迴地區首座多元照顧服務中心，也是繼池上、成功、延平後，台東縣第四座正式營運的多元照顧設施。地方用心、中央給力，讓台東南迴長照服務再升級。

包括台東縣長饒慶鈴、衛福部長照司長祝健芳、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、太麻里鄉長王重仁、一粒麥子基金會董事長呂信雄、多位代表及村長，皆一同出席揭牌儀式。

「長照1.0」時期，年度長照經費不到50億元。自2016年小英政府上任後，推動「長照2.0」，自2017年起積極擴充服務量能，今年長照預算已大幅成長至879億元。以原住民文化健康站為例，2016年全台僅有121站，目前已增加至519站，其中台東就有109站，讓偏鄉也能享有完善的照顧服務。

此次啟用的多元照顧服務中心，正是2017年通過前瞻基礎建設條例所挹注的成果。陳瑩回憶當年審查前瞻條例時，歷經激烈爭論與衝突，「當時挨了幾拳」，但如今看到南迴地區擁有完善的長照服務據點，更加堅信當初的堅持是正確的，「那幾拳，挨的很值得！」

太麻里多元照顧服務中心總經費達約3,756萬元，中央透過前瞻基礎建設計畫補助約3,494萬元，地方自籌約262萬元，由中央與地方攜手合作，強化南迴地區的照顧基礎。陳瑩表示，感謝中央與地方政府共同投入，讓長期被忽視的偏鄉也能有完整的長照服務。

該中心以「在地安養」為理念，提供日間照顧、臨時托顧、居家服務、社區整體照顧及失智症據點等多元服務，初期可服務30位長者，為家庭照顧者創造喘息空間，有效減輕照顧壓力。

陳瑩說，這座中心不僅是南迴長照的重要里程碑，更是實現「照顧不中斷、服務不打折」的具體行動，未來也將持續爭取更多資源，擴大偏鄉長照服務的覆蓋率與穩定性。