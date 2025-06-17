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影／宜蘭市「星光璀璨-響樂音樂節」結合民歌與樂團盛夏登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
資深民歌手李明德老師今天演唱「木棉道」超好聽，大家跟著唱。記者戴永華／攝影
資深民歌手李明德老師今天演唱「木棉道」超好聽，大家跟著唱。記者戴永華／攝影

宜蘭市公所打造全新的城市品牌活動「2025星光璀璨–響樂宜夏音樂節」，結合音樂、運動與市集3大元素，訂7月5日及6日下午2時至晚間9時在運動公園體育館前廣場推出系列活動，下午有小舞台演出，晚上是民歌之夜與樂團之夜，宜蘭夏季最具代表性的戶外音樂節。

市公所今邀請資深民歌手李明德與新生代金曲歌手楊肅浩，為活動進行宣傳。市公所表示，沙板與草地飛球兩大戶外體驗是今年特色，其中沙板運動部分，7月6日有水上滑行體驗，明天起開放線上報名，名額有限，報名網址https://reurl.cc/Gn0D8W，民眾不必到海邊就能體驗滑行樂趣。

宜蘭運動公園很少舉辦大型戶外音樂節，市公所為充分運用大草地與體育設施優勢，規劃「音樂節與運動能量結合」，讓觀眾在感受音樂魅力的同時，也能體驗運動帶來的活力，同時還有40攤品牌與美食市集，匯聚青年創業品牌、文創手作與在地農產等，讓參與者在享受音樂與運動之餘，也能美食吃飽飽。

音樂演出安排橫跨兩日，包括7月5日「民歌之夜」由葉佳修、李明德、南方二重唱、楊肅浩、潘越雲等重量級藝人接力演出，喚起跨世代的音樂記憶；7月6日「樂團之夜」邀請守夜人、南西肯恩、A_Root同根生、麋先生 MIXER登場，注入搖滾能量與活力，同時也有多位宜蘭在地音樂人參與演出，展現在地音樂創作能量。

市長陳美玲表示，下午到晚上「大小舞台接力演出」，下午時段小舞台開唱，安排多組街頭藝人輪番登場，觀眾在市集、體驗活動間也能沉浸於音樂氛圍；夜晚轉場至大舞台民歌及樂團主秀，活動推向高潮。

兩項運動體驗專區，「沙板體驗」源自海灘潮間帶的極限運動，融合滑板與衝浪技巧，挑戰平衡與速度，7月5日是免預約的陸上教學，7月6日的水上沙板滑行體驗需線上報名，水上沙板可能濕衣物，請攜帶換洗衣物。「草地飛球體驗」以大型透明滾球進行草地滑行，參與者進入球體，在草地上翻滾前進，富含趣味與挑戰。

舞台換場時段也不冷場，活動安排派對有氧律動，由專業老師帶領觀眾隨音樂進行肢體律動。陳美玲市長期盼透過「響樂宜夏音樂節」打造一場兼具音樂與運動節奏的城市品牌活動，讓更多人走進宜蘭認識城市魅力，邀請大家攜伴一起在音樂與運動中，感受宜蘭最美的夏夜。

宜蘭市公所全新打造城市品牌「2025星光璀璨–響樂宜夏音樂節」，結合音樂、運動與市集3大元素，今天宣布活動正式啟動。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所全新打造城市品牌「2025星光璀璨–響樂宜夏音樂節」，結合音樂、運動與市集3大元素，今天宣布活動正式啟動。記者戴永華／攝影
資深民歌手李明德老師今天演唱「木棉道」超好聽，大家跟著唱。記者戴永華／攝影
資深民歌手李明德老師今天演唱「木棉道」超好聽，大家跟著唱。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所全新打造城市品牌「2025星光璀璨–響樂宜夏音樂節」，戶外音樂節除了有音樂，還結合運動與市集等3大元素，市公所今天宣布活動正式啟動。圖／市公所提供
宜蘭市公所全新打造城市品牌「2025星光璀璨–響樂宜夏音樂節」，戶外音樂節除了有音樂，還結合運動與市集等3大元素，市公所今天宣布活動正式啟動。圖／市公所提供
宜蘭市公所全新打造城市品牌「2025星光璀璨–響樂宜夏音樂節」，結合音樂、運動與市集3大元素，今天宣布活動正式啟動。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所全新打造城市品牌「2025星光璀璨–響樂宜夏音樂節」，結合音樂、運動與市集3大元素，今天宣布活動正式啟動。記者戴永華／攝影
新生代金曲歌手楊肅浩早年受到民歌啟發，成為他創作血液裡的重要元素。
新生代金曲歌手楊肅浩早年受到民歌啟發，成為他創作血液裡的重要元素。

音樂 運動 宜蘭

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