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山豬真識貨...闖入基隆綠竹筍特等獎得主的竹林 大啃特啃

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市農會今年綠竹筍評鑑大賽特等獎得主許麗如，今天發現竹林遭山豬破壞，希望市府協助解決；圖為檔案照。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市農會今年綠竹筍評鑑大賽特等獎得主許麗如，今天發現竹林遭山豬破壞，希望市府協助解決；圖為檔案照。記者邱瑞杰／翻攝

基隆農會綠竹筍評鑑大賽特等獎得主許麗如，位在瑪陵山區的竹林遭山豬侵入，啃食竹筍。許的丈夫陳耀輝憂心山豬會「定位」，如果沒有抓到會一直來，越吃越多。基隆市動物保護防疫所長陳柏廷今天表示，會請獵戶上山查看，評估移除方案。

基隆市農會綠竹筍評鑑賽12日頒獎，許麗如種植的綠竹筍贏得特等獎，沒想到開心沒幾天，今早發現竹林遭山豬破壞，被吃掉4、50斤竹筍。陳耀輝說，看到慘狀差點昏倒，種多少竹子，產多少竹筍，差不多都固定，如果山豬越吃越多，害怕已收的竹筍預購訂單會交不出貨。

陳柏廷說，避免山豬危害農作物，原則上採取干擾防治，先前有委託技術廠商輔導農友，針對山豬入侵做了不少防治作業，包括聲音的干擾、氣味的干擾。如果確實造成農損，也可以請獵戶主動出擊，捕捉或移除山豬。近日會請獵戶上山查看，如發現山豬出沒，或有新鮮糞便等跡證，再評估移除方案。

陳耀輝表示，每天清晨3、4點就要起床準備農務，沒有辦法守夜跟山豬搏鬥。他的竹林也有放置化學「狼尿」，以為山豬聞到味道會害怕，但發現沒有用。

陳耀輝覺得以前山豬比較少，可能因為不斷繁殖，現在越來越多，或許山上食物不夠，才會下山。俗話說「公豬獨行，母豬成群」，他最怕母豬會帶小豬進入竹林，破壞性更大，更可怕。6、7年前曾有豬群闖進竹林，1個晚上啃掉約300欉竹子。竹筍一旦被啃、被咬碎後就沒用了。

陳耀輝認為，山豬、山羌雖然要抓完不可能，但只要有抓到，當下的危機馬上解除，山豬和山羌的數量也會減少，問題或許能慢慢跟著減少，一直圍堵、防範沒有用。

基隆市農會今年綠竹筍評鑑大賽特等獎得主許麗如，今天發現竹林遭山豬破壞，希望市府協助解決；圖為檔案照。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市農會今年綠竹筍評鑑大賽特等獎得主許麗如，今天發現竹林遭山豬破壞，希望市府協助解決；圖為檔案照。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市農會今年綠竹筍評鑑大賽特等獎得主許麗如，今天發現竹林遭山豬破壞，希望市府協助解決。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市農會今年綠竹筍評鑑大賽特等獎得主許麗如，今天發現竹林遭山豬破壞，希望市府協助解決。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市農會今年綠竹筍評鑑大賽特等獎得主許麗如，今天發現竹林遭山豬破壞，希望市府協助解決。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市農會今年綠竹筍評鑑大賽特等獎得主許麗如，今天發現竹林遭山豬破壞，希望市府協助解決。記者邱瑞杰／翻攝
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農會 基隆

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