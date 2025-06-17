結合音樂、運動與市集 「響樂宜夏音樂節」7/5起登場

宜蘭市公所舉辦「2025星光璀璨－響樂宜夏音樂節」7月5日起一連2天於宜蘭運動公園登場，活動結合音樂演出、運動體驗與市集展售3大亮點，盼打造夏季具代表性的觀光活動。

迎接宜蘭暑假觀光人潮，除了縣府於7月5日至8月17日，在冬山河親水公園舉辦的宜蘭國際童玩藝術節之外，宜蘭市公所全新打造的「2025星光璀璨－響樂宜夏音樂節」也在7月5日、7月6日的下午2時至晚間9時，在宜蘭運動公園體育館前廣場登場。

宜蘭市公所今天舉辦宣傳記者會表示，7月5日為「民歌之夜」，邀請歌手葉佳修、李明德、南方二重唱、楊肅浩、潘越雲等藝人接力演出，喚起跨世代的音樂記憶。

7月6日為「樂團之夜」，邀請守夜人、南西肯恩等團體，為活動注入搖滾能量與夏夜活力。

市公所指出，戶外互動體驗也是這次音樂節的另一大特色。現場將設置沙板與草地飛球2項運動體驗專區。沙板源自海灘潮間帶的極限運動，融合滑板與衝浪技巧，挑戰平衡與速度；草地飛球是大型透明滾球進行草地滑行，參與者可進入球體，在草地上翻滾前進，具趣味與挑戰性。

此外，活動現場的市集區邀集40攤品牌與美食攤位，匯聚青年創業品牌、文創手作與在地農產等，讓民眾在享受音樂與運動之餘，也能逛市集、品嚐宜蘭風味。