台東南迴首座多元照顧中心啟用 設24小時失智團體家屋
台東池上、成功、延平三地陸續建置多元照顧中心，中央與地方合作投入近4千萬元，全縣第四座、南迴地區首座，太麻里鄉多元照顧中心今天啟用，高齡長輩可就近獲得日間照顧、居家服務、失智據點等照護資源，且設置24小時失智症團體家屋提供服務。
台東縣65歲以上人口突破20％，其中太麻里鄉的老年人比更逾23％。台東縣府爭取在太麻里鄉設置全縣第四座多元照顧中心，今早由縣長饒慶鈴、衛福部長司長祝健芳、太麻里鄉長王重仁及一粒麥子基金會董事長呂信雄董事長等人揭幕。
王重仁說，4年前啟動多元照顧中心興建案，歷經疫情挑戰後完工，成功委託一粒麥子基金會營運，希望藉由專業團隊導入更多長照服務資源，為鄉民帶來多元且溫暖的照顧支持。
縣長饒慶鈴說，此座照顧中心是縣內第四座多元照顧服務中心，補足南迴地區服務缺口，預計每年可照顧逾220位長者，將持續爭取資源，強化南迴與東海岸地區的長照布建，提升照顧可近性與品質。
一粒麥子基金會董事長呂信雄說明，太麻里是基金會承辧的第二個多元照顧服務中心，除日間照顧外，提供居家服務、失智據點、社區整合型服務中心及家庭照顧者支持等服務，並設置24小時失智症團體家屋，讓失智長輩獲得像家人一樣的照顧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言