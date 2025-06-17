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合歡北峰鞍地非營地卻遭踩踏光禿 太管處種原生種復育

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
合歡北峰3246鞍地非合法露營區，卻因地勢平坦，有民眾會選擇在此紮營，踩壓導致植被光禿，太管處與保七總隊加強巡查取締。圖／太管處提供
合歡北峰3246鞍地非合法露營區，卻因地勢平坦，有民眾會選擇在此紮營，踩壓導致植被光禿，太管處與保七總隊加強巡查取締。圖／太管處提供

合歡山北峰3246鞍地（小溪營地）植被常因遊客紮營踩壓光禿，太魯閣國家公園管理處請國立台灣大學山地農場協助，培育台灣小蘗、高山薔薇等原生苗木，將號召太管處志工栽植苗木於裸露區，守護高山生態，也持續巡查並取締露營、炊煮等違規行為。

太管處表示，合歡北峰3246鞍地地勢平坦，有民眾會選擇在此紮營，導致當地原本豐茂的植物不堪踩壓，逐漸出現光禿裸露的情形。

為解決植被裸露問題，太管處去年試辦原生植栽復育工作，在小溪營地最大裸露區域栽種200棵台灣小蘗及高山薔薇，並圈圍保護，經過近一年觀察，苗木存活率不錯，因此今年計畫續辦植栽復育活動。

太管處表示，這次請台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場，協助培育台灣小蘗、高山薔薇等原生苗木，預定6月21、22日雨水較為豐沛期間，號召保育志工前往小溪營地，這次將再種300棵高山原生植物，並清除外來種植物，希望能早日恢復生機。

小溪「營地」被民眾稱為夢幻營地，但不是合法露營區，也未開放露營，合歡山屬脆弱的高山生態環境，若被破壞需要很長時間才能恢復，太管處將與保七總隊第九大隊加強巡查，取締露營、炊煮等違規行為，呼籲民眾遵守國家公園法規定與無痕山林原則，減少高山環境衝擊與遊憩壓力。

合歡山北峰3246鞍地植被常因遊客紮營踩壓光禿，太魯閣國家公園管理處培育台灣小蘗、高山薔薇等原生苗木，栽植苗木於裸露區，守護高山生態。圖／太管處提供
合歡山北峰3246鞍地植被常因遊客紮營踩壓光禿，太魯閣國家公園管理處培育台灣小蘗、高山薔薇等原生苗木，栽植苗木於裸露區，守護高山生態。圖／太管處提供

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