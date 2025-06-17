台東關山鎮電光國小一名畢業生 獨得 「三首長」大獎

台東縣關山鎮電光國小今年僅一名畢業生，林冠成一人獨得縣長、議長及鎮長等獎項。校方說，林冠成勤奮向學，僅請過兩天病假，在師長陪同下挑戰完成合歡山、日月潭SUP及駕駛獨木舟從金樽漁港划向成功港等項目，帶著全校師生滿滿的愛走入人生其他階段。

關山鎮電光國小昨舉行第78屆國小和幼兒園的畢業典禮，時隔12年，關山鎮電光國小今年又再度出現僅有一名國小畢業生場景。畢業典禮上，身為唯一一名小學畢業生的林冠成很忙碌，領完縣長獎，又接著領議長獎及鎮長獎等獎項，臉上洋溢燦爛笑容。

雖然畢業生僅一人，學校特別規畫「畢業成長營」，林冠成在5位大人陪伴下挑戰登合歡山、日月潭SUP、獨木舟金樽漁港划向「成功」港。

導師羅念恩說，林冠成家裡距離學校很近，上學卻不遲到，只有兩天因為身體不舒服而請假，一人班級沒有值日生輪值問題，更沒工作分配不均的困擾，一人撐起整個班級。

縣議員陳宏宗秘書周福安表示，電光國小學生人數不多，但很用心規畫上山、下海和藝文、體育等課程，多元教學吸引池上和關山兩地學生就讀，交通接送問題也透過關山鎮公所的「幸福巴士」解決。