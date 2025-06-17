基隆就業中心18日辦徵才活動 10廠商提供248個工作機會

勞動部基隆就業中心6月18日下午聯合徵才活動，地點在大武崙產業園區服務中心，安排10家廠商提供248個工作機會，待業或轉職等有求職需求民眾，可以把握機會現場面試。

基隆就業中心表示，聯合徵才活動時間是18日下午2時至4時，10家徵才業者有3家在大武崙產業園區，分別是元璋玻璃、信孚壓鑄及聯華食品。還有第一次參加基隆就業中心徵才活動的信鼎技術、台灣知識庫、亞信檢測及弘爺國際公司，另外還有三商家購、嘉里大榮物流及聯興國際物流公司。

10家廠商分別提供作業員、技術員、工程師、業務助理、倉管人員及門市兼職人員、司機等職缺，求職民眾可依自己的專長或需求，選擇要應徵的工作。就業中心建議求職者，除了要先瞭解欲應徵公司的背景與目前狀況，面試時要展現積極主動的態度，提高錄取的機會。