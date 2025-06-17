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基隆就業中心18日辦徵才活動 10廠商提供248個工作機會

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆就業中心6月18日下午舉辦聯合徵才活動，安排10家廠商提供248個工作機會，待業或轉職等有求職需求民眾，可以把握機會現場面試；圖為資料照。圖／基隆就業中心提供
基隆就業中心6月18日下午舉辦聯合徵才活動，安排10家廠商提供248個工作機會，待業或轉職等有求職需求民眾，可以把握機會現場面試；圖為資料照。圖／基隆就業中心提供

勞動部基隆就業中心6月18日下午聯合徵才活動，地點在大武崙產業園區服務中心，安排10家廠商提供248個工作機會，待業或轉職等有求職需求民眾，可以把握機會現場面試。

基隆就業中心表示，聯合徵才活動時間是18日下午2時至4時，10家徵才業者有3家在大武崙產業園區，分別是元璋玻璃、信孚壓鑄及聯華食品。還有第一次參加基隆就業中心徵才活動的信鼎技術、台灣知識庫、亞信檢測及弘爺國際公司，另外還有三商家購、嘉里大榮物流及聯興國際物流公司。

10家廠商分別提供作業員、技術員、工程師、業務助理、倉管人員及門市兼職人員、司機等職缺，求職民眾可依自己的專長或需求，選擇要應徵的工作。就業中心建議求職者，除了要先瞭解欲應徵公司的背景與目前狀況，面試時要展現積極主動的態度，提高錄取的機會。

勞動部勞動力發展署推動「婦女再就業計畫」及「55plus就業獎勵」，基隆就業中心主任蔡春堂鼓勵因家庭因素，退出職場6個月以上的婦女、年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者重返職場，各項就業促進措施資訊，可洽詢基隆就業中心(02)2422-5263或六堵分站(02)2451-5020，也可上「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。

基隆就業中心6月18日下午舉辦聯合徵才活動，安排10家廠商提供248個工作機會，待業或轉職等有求職需求民眾，可以把握機會現場面試。圖／基隆就業中心提供
基隆就業中心6月18日下午舉辦聯合徵才活動，安排10家廠商提供248個工作機會，待業或轉職等有求職需求民眾，可以把握機會現場面試。圖／基隆就業中心提供

求職 徵才活動 基隆

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