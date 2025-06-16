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巡官缺額率全國居冠 童子瑋邀基警長赴中央談制度調整
基隆市的員警因無六都警職可領「繁重加給」，人力流向雙北，巡官缺額比率全國各縣市之冠。基隆市議長童子瑋今天和基市警局長林信雄，前往行政院人事行政總處拜會人事長蘇俊榮，為基隆員警發聲，爭取制度性調整，檢討六都以外縣市繁重加給適用問題。
童子瑋拜會過後在臉書貼文，指繁重加給不只是基隆市員警的問題，全台灣大多數非六都縣市的警察同仁，同樣扛著重責，卻沒有相對福利，他要為所有第一線員警發聲。
童子瑋表示，以基隆為例，處於雙北之間，勤務壓力不輸首都，卻因為制度設計，無法適用繁重加給，升遷空間更受侷限，讓基隆處在事多、錢少、人走的不良循環中。警察工作不該只靠「使命感」來撐，制度要給得起合理待遇，才能留得住人才。
童子瑋說，感謝林信雄和他一起爭取制度改革，把地方第一線的聲音帶去中央。人事總處回應將針對全國22縣市的適用情況進行通盤性檢討，他會持續追蹤進度，也會繼續代表發出基隆的聲音，相信短時間內會有好的結果。
除了待遇，童子瑋表示，他也在市議會為基隆警察同仁爭取基礎設施與工作環境改善，包括第一分局改建、派出所升級、值勤設備更新，希望讓警察有更安全且安心的執勤環境。不論是在哪個城市，第一線警察同仁都值得一套更公平合理的制度，感謝警察同仁守護基隆，他會繼續做大家的後盾。
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