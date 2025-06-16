快訊

內唐亞胡拋震撼彈：川普去年競選2度遇暗殺 「伊朗是主謀」

攸關75萬租屋族 中央函租金補貼須自籌40% 北市痛批：亂搞

一度引起衝突...人生首個生日沒了 助台中黑戶青年里長曝原因

林茂盛訪捷克國家圖書館 盼擘劃宜蘭總圖願景

中央社／ 宜蘭16日電

宜蘭代理縣長林茂盛昨天率領縣府團隊前往捷克共和國首都布拉格，參訪國家圖書館「克萊門特學院圖書館」，作為興建宜蘭總圖書館參考，盼打造以公共圖書館引領城市文化發展的知識場域。

林茂盛今天透過新聞稿指出，宜蘭縣擁有深厚歷史底蘊與豐富文化資源，未來總圖書館除了作為閱讀與知識學習中心外，更將融入在地文化、多元經營及社會共融理念，成為承載地方記憶與創新能量的現代文化據點。

林茂盛說，「克萊門特學院圖書館」（KlementinumLibrary）是歐洲最具代表性圖書館之一，也是捷克的國家圖書館，館方營運管理與知識傳承經驗，對宜蘭總圖的功能布局深具啟示意義。

縣府指出，館方也分享圖書館在布拉格城市發展中的重要性，包括學術研究支援、開放地方參與及公眾教育等多重角色，也透過多元化公民學習機制，結合跨機構合作資源共享，並以數位資料擴展知識傳播。

林茂盛則對館方深具前瞻性的營運模式表達高度肯定，期待這次參訪有助開啟雙方未來合作與經驗共享新契機。

林茂盛 捷克 宜蘭 圖書館

延伸閱讀

超夯脫口秀宜蘭登場「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」笑鬧開演

淡蘭百年山徑北北基宜會師 探索山徑歷史共賞花海風光

繼黃色小鴨 霍夫曼為宜蘭童玩節專屬創作「史努比鴨」亮相

減少25億補助可用借債填補缺口？ 宜縣府抗議中央主計長

相關新聞

沒有貓砂、感染瘟疫？宜蘭流浪動物之家挨批煉獄 防疫所澄清

宜蘭流浪動物中途之家遭網友貼出懨懨一息的貓照，指出關在裡面的貓沒有貓砂、環境差，未控制貓瘟，造成互相感染死亡，現場就像「...

花縣府助兩部落畫定自觀區 慕谷慕魚封9年有望對外開放

花蓮縣秀林鄉銅門村景點「慕谷慕魚」9年前因銅門隧道崩塌封閉，災後復建工程2年前完工，至今卻仍未開放。縣府表示，該區涉及部...

現金救助文旦柚農損遭疑買票 花蓮縣府：依災損爭取補助

花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉文旦柚受4月乾旱影響農損，縣府爭取農業部天然災害現金救助，每公頃額度為8萬元。但有民眾認為文...

半數寄養家庭的家長超過55歲 基隆招募新血守護兒少

基隆市寄養家庭的家長，已有半數超過55歲，寄家戶數也不敷需求，市府規畫提供喘息、分級補助和旅遊等方案，希望招募更多新血加...

花蓮震後1年樓未拆 藍營駁甩鍋論

403地震已過1年2個月，位於花蓮市區中和街的馥邑京華6棟大樓仍待拆，管委會與部分住戶心急，質疑縣府未提供協助。國民黨花...

廣角鏡／外木山海泳 逾2000人下水

基隆市外木山海上長泳昨早登場，全程約3200公尺。選手在晨光中分批下水，蔚藍海面出現各色泳帽和浮標。今年吸引18個縣市2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。