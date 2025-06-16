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全國唯一 高鐵宜蘭站擬打造「看海望島」車站

中央社／ 宜蘭16日電

交通部鐵道局委託宜蘭縣政府辦理高鐵宜蘭車站特定區都市計畫，縣府已上網公告招標，建設處說，希望特定區預留景觀軸線，讓宜蘭站成為全國唯一能看見大海遠望龜山島的高鐵站。

高鐵延伸宜蘭計畫路線長度約60.6公里，規劃在宜蘭縣政府南側約350公尺處設置高鐵宜蘭車站，預計民國125年通車，地方認為，特定區面積僅190公頃太小，盼擴大至400公頃。

宜蘭縣政府建設處長邱程瑋今天表示，「新訂高鐵宜蘭車站特定區都市計畫（含政策環評）」案已在6月10日上網公告，預算金額為新台幣6920萬元，預估7月底決標。

邱程瑋說，高鐵特定區以420公頃面積作為地形測量及整體規劃，範圍北至宜蘭市縣民大道，南至蘭陽溪堤防，東以國道5號為界，西側至中山路，確切面積將以最後審議結果為準。

邱程瑋指出，特定區將以龜山島為軸線，凸顯宜蘭地景特色，結合後續的生態滯洪及公共設施，完整保留此軸線，盼讓回鄉旅客看見大海與龜山島，感受到回家的感覺。

邱程瑋指出，高鐵特定區除主要的車站專用區及附屬設施和轉運設施外，附近還會有商業區、產業專用區、住宅區及相關公共設施，縣府也盼能引入新的科學園區，但後續仍要與相關單位討論。

龜山島 高鐵延伸宜蘭 鐵道 都市計畫

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