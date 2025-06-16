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臺東縣政府啟用銀髮人才服務據點 陳瑩：中高齡是可靠人力資源

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對高齡化與少子化交織的人口挑戰，臺東縣政府16日正式啟用「銀髮人才服務據點」，致力於活化中高齡人力資源，促進再就業與多元世代連結。立委陳瑩出席揭牌儀式，並與縣長饒慶鈴、勞動部高屏澎東分署長郭耿華等共同見證這項地方與中央合作的重要里程碑。

臺東縣65歲以上人口已突破21%，55歲以上族群更占全縣總人口的34.5%，顯示高齡人口已是社會結構中的關鍵力量。長期在立法院衛環委員會的陳瑩指出，2019年立法院三讀通過《中高齡者及高齡者就業促進法》並於隔年公告實施，其中第34條明訂中央得補助設立中高齡就業服務據點，協助銀髮族群進入職場。此次臺東服務據點獲中央補助221萬元正式啟用，未來中央仍會補助運作經費，這正是地方落實中高齡就業的具體展現。

依照規定，據點的服務對象從45歲以上即可涵蓋。陳瑩強調，過去社會對中高齡者存在許多刻板印象，導致他們在求職路上面臨不少障礙。但事實上，中高齡勞動者具備許多優秀職場特質，包括豐富的經驗與專業知識、穩定性高、責任感強、人際溝通成熟、時間觀念與紀律良好、情緒穩定且抗壓性強，這些都是企業不可多得的人才資產。她呼籲業者，在招募與用人時，不妨多參考這些中高齡勞動者的優點，跳脫年齡限制的框架，讓更多優秀人才有機會貢獻職場。

活動現場同時舉辦徵才博覽會，包括大樹藥局、麥當勞等多家知名廠商提供多元職缺。陳瑩呼籲，勞動市場應更積極看見銀髮族的價值，歡迎各界業者多加利用銀髮人才服務據點的媒合機制，不僅為企業補足人力缺口，也為中高齡者開創第二職涯的希望與尊嚴。

未來她也將持續監督中央資源挹注與政策落實，推動更多據點設立、強化就業支持措施，讓「樂齡」不只是生活，更能真正「樂業」。

職場 中高齡

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