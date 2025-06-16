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沒有貓砂、感染瘟疫？宜蘭流浪動物之家挨批煉獄 防疫所澄清

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭流浪動物中途之家的收容現況，部分籠舍縫隙較大，使用看護墊做防護。記者戴永華／攝影
宜蘭流浪動物中途之家的收容現況，部分籠舍縫隙較大，使用看護墊做防護。記者戴永華／攝影

宜蘭流浪動物中途之家遭網友貼出懨懨一息的貓照，指出關在裡面的貓沒有貓砂、環境差，未控制貓瘟，造成互相感染死亡，現場就像「煉獄」，喊話盼大家幫忙。宜蘭縣動植物防疫所今澄清事實並非如此，貼文引用舊照，且懨懨一息的貓照是因為結紮麻醉，集體躺著不動。

宜蘭縣動植物防疫所表示，該環境空間使用2、30年，確實老舊且有所不足，他們在有限空間下，儘量提供貓狗等流浪動物妥善照顧，同時也向中央爭取2億多元補助興建新的中途之家，目前經費預算已匡列，未正式核定，未來會有更舒適寬廣收容空間。

網友在threads貼文，「你看過煉獄嗎？」來一趟「宜蘭收容所」！凡是愛動物的人常常哭著走出去。這些懨懨一息的貓，連貓砂都沒有。沒經費買貓砂是常態，更可怕是「沒積極控制貓瘟」，染病讓送養更難，整個收容所就像煉獄…，沒人力、沒經費，工作人員態度也很差。

網友說，這麼多年完全沒改變，沒人持續監督、政府也不重視，這些生命折磨到死。真的沒人能挺身而出嗎？救救水深火熱的他們。

多位網友留言，「環境差，行之有年」，「能救一隻出去是一隻」；也有人說，如果直接募集捐贈大型一點的貓籠、適用大小的貓砂盆，應該可以讓孩子們的生活獲得改善，小貓容易感染的貓瘟，其實大部分也是排泄物及使用物品受到污染導致，所以貓砂及貓砂盆迫切需要，現場濕度、氣味需要空氣清淨機、除濕機，讓孩子們舒服一些。

宜蘭縣動植物防疫所說明，貼文照片及影片是幾年前的紀錄，有的是打了麻醉剛結紮，與目前收容所實際情況不符；至於貓瘟疫情，可能因新進貓咪感染，且幼貓尚未接種疫苗，氣候潮濕的天氣比較容易傳染，目前並無疫情。

針對貓砂或砂盆使用，防疫所表示，健康狀況良好的貓咪都使用貓砂，但若貓咪太小，生病狀況不佳，則會調整使用方式；在使用看護墊方面，由於收容所舊設施，籠舍縫隙較大，為避免剛斷奶的幼貓無力，所以使用看護墊防護，他們都會定期檢查貓咪的衛生狀況，發現髒污就進行清潔處理。

宜蘭流浪動物中途之家的收容現況，部分有貓砂盆。記者戴永華／攝影
宜蘭流浪動物中途之家的收容現況，部分有貓砂盆。記者戴永華／攝影
網友在threads貼文，形容宜蘭流浪動物中途之家的環境像「煉獄」，還有人貼出懨懨一息的貓照。宜蘭縣動植物防疫所解釋，這幾隻貓打了麻醉剛結紮，集體躺著不動。圖／翻攝自threads
網友在threads貼文，形容宜蘭流浪動物中途之家的環境像「煉獄」，還有人貼出懨懨一息的貓照。宜蘭縣動植物防疫所解釋，這幾隻貓打了麻醉剛結紮，集體躺著不動。圖／翻攝自threads

貓咪 流浪動物 死亡 宜蘭 動物之家

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