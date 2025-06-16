花縣府助兩部落畫定自觀區 慕谷慕魚封9年有望對外開放
花蓮縣秀林鄉銅門村景點「慕谷慕魚」9年前因銅門隧道崩塌封閉，災後復建工程2年前完工，至今卻仍未開放。縣府表示，該區涉及部落傳統領域，因此輔導部落居民，撰寫經營計畫及畫定自然人文生態景觀區，預計今年底提報中央審查再對外開放。
秀林鄉木瓜溪上游清水溪生態廊道「慕谷慕魚」，因在青山綠水風景秀麗，被稱為「小天祥」，過去吸引許多遊客走訪，但2014年颱風造成聯外銅門1號隧道受損，以及2016年颱風隧道被吹毀後而封閉至今。
縣府於2020年爭取中央1億8758萬元興建明隧道等，2023年工程完工通車，但慕谷慕魚至今仍未開放。縣府表示，災復工程完工後道路暢通，不過該區域涉及部落傳統領域，推動觀光遊憩需依「原住民族基本法」，輔導當地依柏合部落、銅門部落，完成「自然人文生態景觀區畫定及經營管理」計畫。
縣府在2023年與部落跟鄉公所取得共識，將依柏合、銅門部落分為2個自觀區，以符合部落獨立畫設的主張，依柏合部落全數同意獨立畫設，銅門部落會議也決議設立「銅門部落清水溪自觀區」。
縣府表示，去年底已委託廠商理輔導畫設案決標，協助部落舉辦共識會議、調查用地及輔導撰寫計畫，安排2部落分別赴屏東霧台鄉自觀區交流參訪，今年預計辦6場部落共識會議，協助部落凝聚共識，目標在12月前完成用地調查，並撰寫畫定說明書與經營管理計畫報送中央審查，後續再對外開放。
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