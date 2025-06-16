快訊

王大陸捲逃兵役爆風波「28人遭起訴」 威廉經紀人震驚發聲

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

花縣府助兩部落畫定自觀區 慕谷慕魚封9年有望對外開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮「慕谷慕魚」災後復建工程2年前完工，卻封閉9年未開放，縣府輔導部落居民，撰寫經營計畫及畫定自然人文生態景觀區，預計年底提報中央審查再對外開放。圖／花蓮縣府提供
花蓮「慕谷慕魚」災後復建工程2年前完工，卻封閉9年未開放，縣府輔導部落居民，撰寫經營計畫及畫定自然人文生態景觀區，預計年底提報中央審查再對外開放。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣秀林鄉銅門村景點慕谷慕魚」9年前因銅門隧道崩塌封閉，災後復建工程2年前完工，至今卻仍未開放。縣府表示，該區涉及部落傳統領域，因此輔導部落居民，撰寫經營計畫及畫定自然人文生態景觀區，預計今年底提報中央審查再對外開放。

秀林鄉木瓜溪上游清水溪生態廊道「慕谷慕魚」，因在青山綠水風景秀麗，被稱為「小天祥」，過去吸引許多遊客走訪，但2014年颱風造成聯外銅門1號隧道受損，以及2016年颱風隧道被吹毀後而封閉至今。

縣府於2020年爭取中央1億8758萬元興建明隧道等，2023年工程完工通車，但慕谷慕魚至今仍未開放。縣府表示，災復工程完工後道路暢通，不過該區域涉及部落傳統領域，推動觀光遊憩需依「原住民族基本法」，輔導當地依柏合部落、銅門部落，完成「自然人文生態景觀區畫定及經營管理」計畫。

縣府在2023年與部落跟鄉公所取得共識，將依柏合、銅門部落分為2個自觀區，以符合部落獨立畫設的主張，依柏合部落全數同意獨立畫設，銅門部落會議也決議設立「銅門部落清水溪自觀區」。

縣府表示，去年底已委託廠商理輔導畫設案決標，協助部落舉辦共識會議、調查用地及輔導撰寫計畫，安排2部落分別赴屏東霧台鄉自觀區交流參訪，今年預計辦6場部落共識會議，協助部落凝聚共識，目標在12月前完成用地調查，並撰寫畫定說明書與經營管理計畫報送中央審查，後續再對外開放。

花蓮縣政府爭取中央1億8758萬元興建銅門明隧道等，2年前完工通車，但慕谷慕魚至今仍未開放。由於該區涉及部落傳統領域，部落居民撰寫經營計畫及畫定自然人文生態景觀區，預計今年底提報中央審查再對外開放。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府爭取中央1億8758萬元興建銅門明隧道等，2年前完工通車，但慕谷慕魚至今仍未開放。由於該區涉及部落傳統領域，部落居民撰寫經營計畫及畫定自然人文生態景觀區，預計今年底提報中央審查再對外開放。圖／花蓮縣府提供

颱風 花蓮 景點 慕谷慕魚 原住民族

延伸閱讀

苑裡鎮立籃球場地坪改善工程提前完工 即日起全新啟用

慕谷慕魚通車仍封閉 花縣府輔導部落計畫送審才開放

龜山中和南路市場改善工程 讓清朝迄今市集能新舊融合

台中逢甲大學樹倒原因 ISA國際樹藝師：災難早有徵兆

相關新聞

花縣府助兩部落畫定自觀區 慕谷慕魚封9年有望對外開放

花蓮縣秀林鄉銅門村景點「慕谷慕魚」9年前因銅門隧道崩塌封閉，災後復建工程2年前完工，至今卻仍未開放。縣府表示，該區涉及部...

現金救助文旦柚農損遭疑買票 花蓮縣府：依災損爭取補助

花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉文旦柚受4月乾旱影響農損，縣府爭取農業部天然災害現金救助，每公頃額度為8萬元。但有民眾認為文...

半數寄養家庭的家長超過55歲 基隆招募新血守護兒少

基隆市寄養家庭的家長，已有半數超過55歲，寄家戶數也不敷需求，市府規畫提供喘息、分級補助和旅遊等方案，希望招募更多新血加...

花蓮震後1年樓未拆 藍營駁甩鍋論

403地震已過1年2個月，位於花蓮市區中和街的馥邑京華6棟大樓仍待拆，管委會與部分住戶心急，質疑縣府未提供協助。國民黨花...

廣角鏡／外木山海泳 逾2000人下水

基隆市外木山海上長泳昨早登場，全程約3200公尺。選手在晨光中分批下水，蔚藍海面出現各色泳帽和浮標。今年吸引18個縣市2...

宜蘭五結鄉「西瓜王」由林榮木奪得 甜瓜賽前二名是父子檔

宜蘭五結鄉位於蘭陽溪南岸，河川高灘地砂質土壤，透水性佳，除了盛產西瓜以外，也有南瓜及地瓜。鄉公所今天舉辦瓜瓜節暨親子健行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。