現金救助文旦柚農損遭疑買票 花蓮縣府：依災損爭取補助

花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉文旦柚受4月乾旱影響農損，縣府爭取農業部天然災害現金救助，每公頃額度為8萬元。但有民眾認為文旦柚採收季未到，質疑縣府「詛咒欠收」、政策買票。農業處說明，接獲農損通報中央與地方農政單位會勘，確認災損達現金救助標準，要幫助受災農友。

臉書社團有民眾貼出文旦柚「114年4月乾旱」，瑞穗鄉為農業天然災害救助地區公告，指出文旦柚時間未到採收期，縣府詛咒乾旱歉收，更質疑是利用政策買票。

農業處長陳淑雯表示，經文旦柚農及地方公所通報，3、4月缺水柚果出現災損，縣府月初邀請花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組至現地勘查，發現部分柚果有植株葉片黃化、樹勢衰弱、著果不良等情況。

陳淑雯指出，產區受災程度達現金救助啟動20％標準，縣府向農業部爭取獲准後，農業部在6日公告瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉，為辦理文旦柚114年4月乾旱農業天然災害現金救助地區，受災農友即日起至20日可至農地所在公所申請。

陳淑雯強調，農業天然災害救助是依農業部農業天然災害救助辦法，經農民、公所反映，由農業部農改場、農糧署、縣府組成勘災小組現勘確定，提報農業部以降低農友損失，不是詛咒及政策買票，感謝農友的關心。