半數寄養家庭的家長超過55歲 基隆招募新血守護兒少

基隆市寄養家庭的家長，已有半數超過55歲，寄家戶數也不敷需求，市府規畫提供喘息、分級補助和旅遊等方案，希望招募更多新血加入。學者表示，寄養家庭政策應多倡議，有心加入就好好培訓，讓弱勢兒少得到更好的照顧。

基隆目前有43戶寄養家庭，照顧約100名寄養兒童，照顧量能趨近飽和。半數以上寄家的家長超過55歲，出現高齡化的隱憂。青壯年晚婚、晚育或不育的趨勢，加上處於事業發展階段，投入意願降低，使得寄養家庭招募面臨挑戰。

基市府今年起與社團法人台北市幼托協會合作寄養服務方案，為寄養家庭提供指導與協助。兒少處14日舉辦寄家招募說明會，吸引11戶家庭參加，希望能號召更多人加入寄養家庭行列，為暫時失去家庭照顧的孩子，提供溫暖與安全的家。

基市府兒童及少年事務處長林麗蟬表示，為讓寄養服務得以延續，減緩寄養家庭照顧孩子的壓力與辛苦，市府除了提供基本的照顧費用補助外，今年還將提供照顧分級補助、喘息服務、補習安親費、健康檢查及親子旅遊補助等多元措施，並透過社工協助，確保寄養兒少獲得最佳的照顧。

有18年寄養媽媽經驗的柳銘君，在說明會中向有意加入的家長分享心得。她說，孩子初來她家總是忐忑不安，但只要家庭成員真心對待，耐心陪伴，逐漸建立信任，就能讓孩子融入家庭，最後要離開時反而流露的不捨。

師範大學社工研究所兼任副教授賴月蜜表示，寄家家長年齡提升及戶數不足是各縣市普遍困境，未來要多多倡議，可以培力資深家長宣傳，國外也有請大明星協助。

賴月蜜說，從寄家招募相關數據顯示，報名加入寄養家庭和錄取比例很懸殊，也就是很多人有意願，但被刷掉。 一般人的父母親，也沒有100分才做父母，所以只要報名者有心，就可以錄取，再運用社工專業努力栽培。