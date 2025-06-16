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花蓮震後1年樓未拆 藍營駁甩鍋論

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮馥邑京華管委會的監委黃展宏看著被震壞的梁柱，擔心再有大地震會樓垮。本報資料照片
花蓮馥邑京華管委會的監委黃展宏看著被震壞的梁柱，擔心再有大地震會樓垮。本報資料照片

403地震已過1年2個月，位於花蓮市區中和街的馥邑京華6棟大樓仍待拆，管委會與部分住戶心急，質疑縣府未提供協助。國民黨花蓮縣議會黨團昨邀其他受災戶現身說法，指馥邑京華緊鄰住宅，縣府無力拆除，需由中央請專業團隊幫忙。

馥邑京華大樓管委會的監委黃展宏日前指，震後縣府說只要管委會出示報告，證明大樓不安全會立即幫忙處理；國土署協調全國建築師公會幫忙勘查，報告建議「全拆」，迄今沒下一步消息，質疑被甩鍋給中央。

國民黨團發言人、議員吳建志昨說，黃的言論對縣府是不實指控，因此邀其他受災戶來還原事實與真相。

統帥大樓受災戶楊振青說，立委傅崐萁3月初有找受災戶去台北開協調會，表示因馥邑京華有6棟大樓，旁邊是加油站、緊鄰住宅，施工拆除難度高。顧及縣府、承包廠商恐沒能力拆除，希望透過國土署協調機具、工班協助。

黃展宏昨回應，傅崐萁在3月初會議上，把馥邑京華拆除事宜全權交國土署管理，該社區與縣府沒對接窗口是事實，並稱手上有去年會議錄音檔可證實，也質問縣府「承認大樓是危險建物嗎？」每遇地震就擔心樓垮，只盼早日拆除重建。

花蓮 災損 受災戶 0403花蓮大地震

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