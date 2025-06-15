宜蘭五結鄉「西瓜王」由林榮木奪得 甜瓜賽前二名是父子檔

宜蘭五結鄉位於蘭陽溪南岸，河川高灘地砂質土壤，透水性佳，除了盛產西瓜以外，也有南瓜及地瓜。鄉公所今天舉辦瓜瓜節暨親子健行，在西瓜王比賽部分，由林榮木種出的48.5台斤西瓜奪冠；甜度比賽則由郭總明、郭宗文父子檔分別以13.9度與13.65度，拿下前2名。

五結鄉栽種西瓜面積55餘公頃，種植環境富含有機質及塩分，西瓜的甜度高且爽味多汁，深獲消費者喜愛。今天的活動包括健行、西瓜甜度比賽、西瓜王競賽、猜瓜得瓜趣味賽、農特產品嚐、小農市集嘉年華等，參加健行活動及各項趣味競賽活動者都獲贈農產品，吸引不少人報名參加。

「猜瓜得瓜」最接近實際重量者，就可以抱走大西瓜，過程中趣味橫生；「西瓜王」比賽中，最重的西瓜48.5台斤，由資深農民林榮木奪得冠軍寶座。