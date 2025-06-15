花蓮403震後1年馥邑京華未拆…監委質疑縣府甩鍋 災民還原事實

花蓮403地震已過1年2個月，位於市區中和街的馥邑京華6棟大樓還沒拆除，讓管委會與住戶很心急，質疑花蓮縣府未提供協助。花蓮縣議會國民黨團今天邀其他受災戶現身說法，指稱馥邑京華緊鄰住宅，縣府無力拆除，需由中央請專業團隊幫忙，跟縣府的溝通管道暢通。

馥邑京華大樓管委會監委黃展宏日前公開指出，震後縣府表示只要管委會出示報告，證明大樓是不安全的危險報告會立即幫忙處理；國土署協調全國建築師公會幫忙勘查現場，報告建議全拆，但到現在大樓還是原地待拆，都沒有下一步的消息，跟縣府也沒有對接的窗口，質疑被甩鍋給中央。

國民黨團發言人、縣議員吳建志說，黃監委言論非常不妥，對於縣府有不實的指控，因此邀請其他受災戶，還原當時的事實與真相。

統帥大樓受災戶楊振青說，立委傅崐萁在3月初有找受災戶去台北開協調會，表示因馥邑京華有6棟大樓，旁邊是加油站更緊鄰許多住宅，施工拆除各方面難度很高。委員的意思是，縣府跟承包的廠商可能沒有能力拆除，希望由中央國土署有全國最好的機具與人才，可協調機具、工班協助拆除。

楊振青說，黃監委稱地震後沒有縣府窗口，但去年9月20日縣府首次針對善款委員會的使用情形召開說明會，第二場則是在3月24日召開，黃本人都有出席簽到。以受災戶的立場來說不是要攻擊他，也不是扮演反對罷免或贊成罷免的角色，只是希望把這件事情還原清楚，不應該被誤解。