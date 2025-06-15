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基隆外木山海上長泳 視障者靠繩索牽引 體驗海泳樂趣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影

基隆外木山海上長泳今年號召約2000人參加，也有視障者報名，靠著陪游員以繩索牽引，體驗難得的海泳樂趣。

基隆市長謝國樑等人今早7時許鳴笛後，報名海泳民眾分批從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。

16名身心障礙者被安排首波下水，有視障者說，平常到游泳池游泳，可以自己來，但報名海泳就需要人幫忙，感謝陪游員一路指引，讓他能到海中海泳。

基市府教育處說，今年吸引全國18個縣市249支隊伍，將近2100人到外木山海泳，最年長是81歲，超過70歲的有69人，最年幼的是10歲，另有外籍人士16人，體驗基隆美麗的海洋風情。

今年報名隊數以台北市居冠，共有60隊，新北市58隊居次，地主基隆市有55隊，桃園市22隊、台中市9隊。人數最多的3支隊伍分別為泳渡人生隊124人、SBC悠泳部落客隊90人、自強早泳會50人。

主辦單位為讓泳客玩得盡興，游得安全，事前加強打撈水母，消防、海巡單位也調派船艦及人力協助戒護，警察、衛生及環保部門也投入部署，確保活動順利完成。

基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，16名身心障礙者首批下水，由陪游員以繩索輔助，帶領他們體驗海泳樂趣。圖／讀者提供
基隆外木山海上長泳活動今早登場，16名身心障礙者首批下水，由陪游員以繩索輔助，帶領他們體驗海泳樂趣。圖／讀者提供
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影

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