基隆外木山海上長泳 視障者靠繩索牽引 體驗海泳樂趣

基隆外木山海上長泳今年號召約2000人參加，也有視障者報名，靠著陪游員以繩索牽引，體驗難得的海泳樂趣。

基隆市長謝國樑等人今早7時許鳴笛後，報名海泳民眾分批從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。

16名身心障礙者被安排首波下水，有視障者說，平常到游泳池游泳，可以自己來，但報名海泳就需要人幫忙，感謝陪游員一路指引，讓他能到海中海泳。

基市府教育處說，今年吸引全國18個縣市249支隊伍，將近2100人到外木山海泳，最年長是81歲，超過70歲的有69人，最年幼的是10歲，另有外籍人士16人，體驗基隆美麗的海洋風情。

今年報名隊數以台北市居冠，共有60隊，新北市58隊居次，地主基隆市有55隊，桃園市22隊、台中市9隊。人數最多的3支隊伍分別為泳渡人生隊124人、SBC悠泳部落客隊90人、自強早泳會50人。