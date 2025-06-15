基隆外木山海上長泳 視障者靠繩索牽引 體驗海泳樂趣
基隆外木山海上長泳今年號召約2000人參加，也有視障者報名，靠著陪游員以繩索牽引，體驗難得的海泳樂趣。
基隆市長謝國樑等人今早7時許鳴笛後，報名海泳民眾分批從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。
16名身心障礙者被安排首波下水，有視障者說，平常到游泳池游泳，可以自己來，但報名海泳就需要人幫忙，感謝陪游員一路指引，讓他能到海中海泳。
基市府教育處說，今年吸引全國18個縣市249支隊伍，將近2100人到外木山海泳，最年長是81歲，超過70歲的有69人，最年幼的是10歲，另有外籍人士16人，體驗基隆美麗的海洋風情。
今年報名隊數以台北市居冠，共有60隊，新北市58隊居次，地主基隆市有55隊，桃園市22隊、台中市9隊。人數最多的3支隊伍分別為泳渡人生隊124人、SBC悠泳部落客隊90人、自強早泳會50人。
主辦單位為讓泳客玩得盡興，游得安全，事前加強打撈水母，消防、海巡單位也調派船艦及人力協助戒護，警察、衛生及環保部門也投入部署，確保活動順利完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言