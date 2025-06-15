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外木山海上長泳出發 蔚藍海面2000人下水 最怕水母螫傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影

基隆市外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。市長謝國樑等人主持鳴槍儀式後，選手們在晨光中分批下水，蔚藍海面出現各色泳帽和浮標，景致美麗。

外木山長泳已舉辦13年，成為國內海上游泳的指標性活動。外木山海域曾被票選為國內魅力水域冠軍，每年辦長泳都吸引2、3000人參加，體驗美麗的大自然風景，並享受長泳的樂趣。

謝國樑說，今天天公作美，如期歡迎民眾到基隆參加海上長泳活動。今年有來自18個縣市超過2000人參加，提醒大家做好防曬工作，要補充分不要脫水。海中有水母，希望大家要保護自己。

謝國樑表示，如果在海中太疲憊，不要勉強，可以伸手示意，讓海上的團隊來協助。今年一共有10個團體，一共出動37艘小艇、207人投入海上救援工作，也要謝謝海上團隊的幫忙。

參加長泳民眾清晨5、6時就慢慢朝外木山漁港聚集，主辦單位安排熱心運動，並提供凡士林給民眾擦抹防運動傷害，並在上午7時30分陸續下水。

來自台北的隋先生愛慢跑和游泳，早年他曾在外木山海域游泳，也曾參加勇渡日月潭活動，今天是首次挑戰長距離海泳。為了提升自己完賽的能力，前幾天到新店青潭堰游泳，模擬體驗在動態水域的游泳技巧。

台灣前天受受熱帶低壓影響，天氣不穩定。基市府委由台灣大學氣象研判團隊，參照中央氣象局、海象中心等單位預報資訊，昨天傍晚評估今天基隆上半天的雨量、氣溫、風速、浪高、潮汐、海流數據平穩，今天長泳活動照原計畫舉行。

市府也在會場設置前進指揮站，並有陸上、海上都部署人員和器材警戒，維護民眾安全。並提醒參加民眾掌握自身身體健康狀況，避免僅穿泳衣，甚至打赤膊，建議穿著水母衣、防寒衣，防範水母螫傷。

基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
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基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影
基隆外木山海上長泳活動今早登場，約2000名報名者從海興游泳池旁下水，游向終點大武崙沙灘，全程約3200公尺。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆 團隊

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