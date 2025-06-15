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民眾嘆可惜 基隆役政公園 展F104成歷史

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
役政公園內的空軍F104星式戰鬥機將回桃園空軍基地，很多民眾說「好可惜」。記者游明煌／攝影
役政公園內的空軍F104星式戰鬥機將回桃園空軍基地，很多民眾說「好可惜」。記者游明煌／攝影

第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將轉型規畫都會公園，8件退役陳展武器歸還不同軍方單位，16日開始拆除返還，其中受關注的空軍F104星式戰鬥機將回桃園空軍基地，很多民眾感嘆「可惜」。

有26年歷史的役政公園常有軍事迷來拍照，每天一早都有很多民眾運動，但因多處鏽蝕，若攀爬易發生危險。市府經多次會勘決定移除，包括空軍F104星式戰鬥機、勝利女神飛彈；陸軍M48A3戰車；海軍5吋砲、桅杆、車葉、海錨及LVT-P5履帶裝甲車等8件。

昨很多民眾在飛機旁運動，得知要拆都說惋惜。海軍陸戰隊退役的吳明仁說，要移走很不捨，「到公園看飛機」是很多基隆人從小到大的回憶，尤其戰鬥機是必拍的景點。

市府民政處長呂謦煒表示，空軍F104星式戰鬥機將回桃園的空軍基地，勝利女神飛彈到新北泰山空軍飛彈保修廠、M48A3戰車到南投兵整中心、LVT-P5履帶裝甲車回高雄蚵仔寮營區，其他海軍桅杆等4件到基隆海軍軍區，工期1個月，已開地方說明會。

現場另有「阿姆斯托朗後膛8吋砲」具文資身分列古物會保留，未來由文化觀光局進行後續相關保養工作。

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