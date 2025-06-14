廠商亂挖路害基隆過港里10天停水6天 市府致歉要廠商改善
基隆市政府在暖暖區過港路進行「示範道路計畫」改善工程，但民眾反映施工廠商施工粗暴、交通維管混亂，經常挖破水管害停水。民代痛批「10天停水6天」，民眾怨聲載道。市府工務處表示歉意，已要求廠商改善施工時多加留意。
過港里民投訴，最近僅僅10天之內，過港里就停水6天，甚至有連續2天白天完全無水可用，不只一般住戶苦不堪言，連社區發展協會上百位長輩的銀髮供餐也受波及，生活完全被打亂。
市議員陳冠羽說，這2周過港路簡直陷入「大停水時代」，營造廠施工粗暴、不當操作，導致住戶反覆停水，挖掘範圍還不斷擴大，現場交通管制也造成交通大亂，如同「施工暴力」。
陳冠羽指出，營造廠自去年起就「想到哪挖到哪」，任意封路，工區混亂無章，不僅毫無整體規畫，交通維持計畫形同虛設。更誇張的是，9日竟與台電電纜地下化工程撞期，短短過港路沿線，100公尺內就有3個工區同時施工，民眾叫苦連天，市民的用水權益誰來保障？
陳冠羽說，人行道建置本是利民工程，有交通黑暗期要忍受，但目前1.2公里路段已成「寸步難行」的障礙賽道。管線單位與人行道工程毫無協調，各做各的，市府不應放任不管，讓市民承受代價，呼籲市府立刻出面統籌協調、祭出行政處分要求廠商立即改善。
新府工務處表示，過港路人行環境改善工程去年5月開工迄今，目前鄰基隆河側已大致施工完畢，推進民房側工區施工。民房側開挖遭遇眾多橫向自來水給水管線，已責成廠商施工前先行比對住戶水錶位置預測水管位置，並輔以人工鑽打方式進行施工。因地下管線複雜，能難以完全避免施工損及自來水管路，工務處深感歉意，將請廠商施工時多加留意。
因台電配合過港路人行道拓寬一併辦理電桿下地作業，工務處將協調台電進場管路挖埋施工時，人行道施工廠商侷限於已圍設護欄內施工，不再開挖占用道路，以保持過港路主幹道交通順暢。另施工廠商如未依規先行公告逕自封路開挖施工，將依契約及施工品質缺失規定，記點扣罰廠商缺失。
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