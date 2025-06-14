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舊蘭陽大橋文資身分遭廢止恐拆除 民團擬提訴願

中央社／ 宜蘭縣14日電

宜蘭縣政府日前考量公共安全，公告廢止舊蘭陽大橋的歷史建築文資身分，日後恐遭拆除。公民團體為守護橋身，預訂20日提起訴願。

公路局今天表示，未來拆除後將保留部分橋身，供教育解說使用。

緊鄰現今蘭陽大橋的舊蘭陽大橋，昔日屬鐵公路共構橋梁，1935年興建完工啟用，但自蘭陽大橋在1994年完工通車後，舊蘭陽大橋已被取代停用至今。宜蘭縣政府於2002年公告舊蘭陽大橋為宜蘭縣歷史建築。

蘭陽大橋啟用31年來，因橋身高度不足，每當蘭陽溪水暴漲，都必須封橋。公路局近年來基於它不符防洪計畫，提出改建計畫，但涉及緊鄰的舊蘭陽大橋必須拆除，要獲宜蘭縣文化資產審議委員會同意，改建計畫推展不順。

宜蘭縣文化局今天表示，舊蘭陽大橋因橋身已多處損壞，恐面臨遭沖毀，造成嚴重公共危險事件，且與現行水利法規不符，依照「歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法」，日前公告廢止它的歷史建築文資身分。

宜蘭縣文化協會等公民團體認為，舊蘭陽大橋當時的法規怎麼可能符合目前的法規，且它橋身多處損壞，代表主管單位長期缺乏維護。國內外許多百年大橋都可保留下來成為文化觀光景點，但只有舊蘭陽大橋面臨被拆除的命運。為守護這座橋，20日將提訴願。

歷史建築 宜蘭 公民團體

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