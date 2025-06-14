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基隆外木山長泳明2千人下海 外圍環流是否影響嚴陣以待

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆外木山長泳明2千人下海，外圍環流是否影響市府嚴陣以待。圖／教育處提供
基隆外木山長泳明2千人下海，外圍環流是否影響市府嚴陣以待。圖／教育處提供

近日中南部豪大雨，基隆外木山海上長泳活動明天上場，共有2060人報名，市府今晚表示，經氣象評估明天上午風速、浪高、海流等各項數據相對平穩，將如期舉行，但仍密切注意有無外圍環流等影響，嚴陣以待。

基隆市府教育處表示，外木山海上長泳活動以安全第一為考量，由台灣大學氣象研判團隊參照中央氣象局、海象中心等專業單位，今晚6時提供監控數據，評估明日上午6時到下午1時全時段晴朗、風速、浪高、潮汐、海流等各項數據相對平穩。

教育處說，明日長泳依照原訂計畫舉行，市府前進指揮站及陸上海上相關警戒人員船艇裝備器材都完成部署，將以最嚴謹姿態維護民眾安全。

教育處指出，環境客觀數據相對穩定，但請民眾務必確實掌握自身身體健康狀況，除防曬、補充水分外，因有水母出現，避免僅穿泳衣、赤膊，建議改著水母衣、防寒衣防護等措施，以防水母蜇傷。

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