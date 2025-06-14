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宜蘭縣府赴捷克考察 挨諷出國看文資回來拆舊蘭陽大橋
宜蘭代理縣長林茂盛近日率團訪捷克，縣府今天表示，要做為縣府推動文化保存、城鄉發展及觀光的參考，卻被公民團體吐槽，搬出上月縣府公告廢止舊蘭陽大橋歷史建築一事，稱縣府出國看文化資產活化經驗，卻回來拆宜蘭人的文資，20日將到文化局提出訴願並抗議。
縣府今天表示，庫倫洛夫是捷克南波希米亞州的重要歷史小鎮，舊城區在1992年被列為聯合國教科文組織的世界文化遺產，建築風貌融合哥德、文藝復興與巴洛克風格，在歷史建築修復上採用「完整性保留」原則，維持建築立面原貌，並禁止現代建材破壞古蹟風貌。
縣府指出，將學習文化保存與觀光發展兼容並蓄的成功經驗，做為推動文化保存、城鄉發展及觀光的參考。
反對拆除舊蘭陽大橋的公民團體表示，上月21日縣府以一紙公文廢止「舊蘭陽大橋」與「蘭陽溪舊鐵路橋」的文資身分，引起關切，已有縣內外25個團體超過500人連署響應，這個月20日是提訴願最後一天，當天將到文化局抗議，號召民眾站出來捍衛宜蘭文化。
蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，公路局預估2030年底完工，但必須先廢止一旁舊蘭陽大橋的歷史建築身分。縣府上月21日依據「歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法」公告廢止，理由包括舊橋與縣行法規不符、橋身多處損壞恐有沖毀、阻水情形等。
文化局表示，有關於保留方式及地點，將請公路局在公共安全考量下提出適當保存方案，並徵詢在地文史團體意見。文化局也會參與規畫討論，必要時一併邀請當地公所納入地方意見，在兼顧公共安全下，保留歷史記憶。
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