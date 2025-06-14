快訊

野豬騎士來囉！9歲童「騎豬上學」1分鐘到學校 小路狂飆影片瘋傳

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭縣府赴捷克考察 挨諷出國看文資回來拆舊蘭陽大橋

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣代理縣長林茂盛率團考察捷克庫倫洛夫，表示要做為縣府推動文化保存、城鄉發展及觀光的參考。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛率團考察捷克庫倫洛夫，表示要做為縣府推動文化保存、城鄉發展及觀光的參考。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭代理縣長林茂盛近日率團訪捷克，縣府今天表示，要做為縣府推動文化保存、城鄉發展及觀光的參考，卻被公民團體吐槽，搬出上月縣府公告廢止舊蘭陽大橋歷史建築一事，稱縣府出國看文化資產活化經驗，卻回來拆宜蘭人的文資，20日將到文化局提出訴願並抗議。

縣府今天表示，庫倫洛夫是捷克南波希米亞州的重要歷史小鎮，舊城區在1992年被列為聯合國教科文組織的世界文化遺產，建築風貌融合哥德、文藝復興與巴洛克風格，在歷史建築修復上採用「完整性保留」原則，維持建築立面原貌，並禁止現代建材破壞古蹟風貌。

縣府指出，將學習文化保存與觀光發展兼容並蓄的成功經驗，做為推動文化保存、城鄉發展及觀光的參考。

反對拆除舊蘭陽大橋的公民團體表示，上月21日縣府以一紙公文廢止「舊蘭陽大橋」與「蘭陽溪舊鐵路橋」的文資身分，引起關切，已有縣內外25個團體超過500人連署響應，這個月20日是提訴願最後一天，當天將到文化局抗議，號召民眾站出來捍衛宜蘭文化。

蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，公路局預估2030年底完工，但必須先廢止一旁舊蘭陽大橋的歷史建築身分。縣府上月21日依據「歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法」公告廢止，理由包括舊橋與縣行法規不符、橋身多處損壞恐有沖毀、阻水情形等。

文化局表示，有關於保留方式及地點，將請公路局在公共安全考量下提出適當保存方案，並徵詢在地文史團體意見。文化局也會參與規畫討論，必要時一併邀請當地公所納入地方意見，在兼顧公共安全下，保留歷史記憶。

宜蘭縣府上月公告廢止舊蘭陽大橋（右）文資身分。 本報資料照片
宜蘭縣府上月公告廢止舊蘭陽大橋（右）文資身分。 本報資料照片

歷史建築 文化局 宜蘭

延伸閱讀

彰化北斗奠安宮將搬回古廟 也要搬遷嘉義廖氏診所繼續當鄰居

捷克揮杆遊正夯！ 「打高球＋旅行」運動主題旅遊雙享受

民進黨、公民團體對接 蘇巧慧：全力支援民團3階陸空戰

北宜高鐵只快5分鐘 票價卻比直鐵貴一倍 成本效益遭質疑

相關新聞

宜蘭縣府赴捷克考察 挨諷出國看文資回來拆舊蘭陽大橋

宜蘭代理縣長林茂盛近日率團訪捷克，縣府今天表示，要做為縣府推動文化保存、城鄉發展及觀光的參考，卻被公民團體吐槽，搬出上月...

耗資2千萬元12件光祭作品 台東知本溫泉點亮

台東縣府耗資2千萬元經費辦理的「2025台東光祭」，昨晚在知本溫泉區開幕點亮。今年光祭以「沐光泉」為主題，光為筆、水為靈...

影／台東鄉運田徑賽禁穿釘鞋 選手一片哀號怒批「離譜」

台東大武鄉今舉辦年度鄉運，未料，卻疑因PU場地無經費維修，學校和公所達成協議，嚴禁田徑賽事選手穿釘鞋參賽，違規取消資格，...

基隆三軍武器公園將拆走入歷史 F104戰鬥機回桃園

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將轉型規畫都會公園，陸海空8件退役陳展武器歸還不同軍方單位，16日開始...

台東關山圳涼亭樓梯坍塌懸空 遊客譏：到不了的2樓

農田水利署台東管理處位於海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，...

缺身障長照床位 基隆向中央爭經費

基隆市身障福利機構長照床位僅2家，核定174床，分別是公設民營第一身障中心114床、私立基隆創世60床，量能不足，有的家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。