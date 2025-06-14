耗資2千萬元12件光祭作品 台東知本溫泉點亮

台東縣府耗資2千萬元經費辦理的「2025台東光祭」，昨晚在知本溫泉區開幕點亮。今年光祭以「沐光泉」為主題，光為筆、水為靈感，創作融合自然地景與在地文化的燈光藝術裝置，展期至7月27日止。

縣府文化處表示，光祭分為「泉湧」、「光現」及「永續」等3大展區，在溫泉區內呈現12件大型燈光藝術裝置，包括日本藝術家吉井宏打造的「野豬寶寶爬上來了」；美國藝術家大岩奧斯卡創作「光之橋」。

昨晚開幕儀式在知本勇男橋廣場登場，副縣長王志輝主持，他表示作品藏在溪邊、林間、橋上，白天是風景，晚上變成光影舞台，值得大家放慢腳步、用心欣賞。

除了燈光藝術作品，光祭也安排夏遊知本活動，周六傍晚舞台演出、週日親子假日工坊、市集活動，以及7月26至27日結合在地美食與手作選品的「沐光市集」。