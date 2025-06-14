快訊

汪小菲和館長直播吃飯 百萬網紅驚呼「變超多」：比很多富二代強

孤立、飆罵、過勞...公視傳霸凌 員工提告、勞檢判違法

地震！上午11時27分台東海端規模3.5淺層地震 最大震度3級

耗資2千萬元12件光祭作品 台東知本溫泉點亮

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
光祭分為「泉湧」、「光現」及「永續」等3大展區，在溫泉區內呈現12件大型燈光藝術裝置。記者尤聰光／攝影
光祭分為「泉湧」、「光現」及「永續」等3大展區，在溫泉區內呈現12件大型燈光藝術裝置。記者尤聰光／攝影

台東縣府耗資2千萬元經費辦理的「2025台東光祭」，昨晚在知本溫泉區開幕點亮。今年光祭以「沐光泉」為主題，光為筆、水為靈感，創作融合自然地景與在地文化的燈光藝術裝置，展期至7月27日止。

縣府文化處表示，光祭分為「泉湧」、「光現」及「永續」等3大展區，在溫泉區內呈現12件大型燈光藝術裝置，包括日本藝術家吉井宏打造的「野豬寶寶爬上來了」；美國藝術家大岩奧斯卡創作「光之橋」。

昨晚開幕儀式在知本勇男橋廣場登場，副縣長王志輝主持，他表示作品藏在溪邊、林間、橋上，白天是風景，晚上變成光影舞台，值得大家放慢腳步、用心欣賞。

除了燈光藝術作品，光祭也安排夏遊知本活動，周六傍晚舞台演出、週日親子假日工坊、市集活動，以及7月26至27日結合在地美食與手作選品的「沐光市集」。

文化處表示，去年光祭活動，吸引累積逾5.5萬的觀展人次，逐漸打響活動品牌，今年增辦「回溫・知本」微型展，透過歷史照片與居民故事，回顧知本從部落秘境轉變為觀光溫泉勝地過程，喚起土地與人的深厚情感記憶。

美國藝術家大岩奧斯卡創作「光之橋」，一條光線橫跨知本溪。記者尤聰光／攝影
美國藝術家大岩奧斯卡創作「光之橋」，一條光線橫跨知本溪。記者尤聰光／攝影
日本藝術家吉井宏打造的可愛療癒裝置「野豬寶寶爬上來了」。記者尤聰光／攝影
日本藝術家吉井宏打造的可愛療癒裝置「野豬寶寶爬上來了」。記者尤聰光／攝影
除了燈光藝術作品，光祭也安排夏遊知本活動，周六傍晚舞台演出、週日親子假日工坊、市集活動，以及7月26至27日結合在地美食與手作選品的「沐光市集」。記者尤聰光／攝影
除了燈光藝術作品，光祭也安排夏遊知本活動，周六傍晚舞台演出、週日親子假日工坊、市集活動，以及7月26至27日結合在地美食與手作選品的「沐光市集」。記者尤聰光／攝影

藝術家 舞台 溫泉 台東

延伸閱讀

未展先轟動！故宮北院「美國大都會博物館名作展」預售狂銷10萬張 開箱5大展區

美大都會名作故宮登場 賴清德總統與馬唯中同框合影

被耽誤的藝術家？國小警衛「落花作畫」太神 畫出最夯拉布布

台東「龍馬大道」通車 遊覽車可從台9線直通知本內溫泉

相關新聞

影／台東鄉運田徑賽禁穿釘鞋 選手一片哀號怒批「離譜」

台東大武鄉今舉辦年度鄉運，未料，卻疑因PU場地無經費維修，學校和公所達成協議，嚴禁田徑賽事選手穿釘鞋參賽，違規取消資格，...

台東關山圳涼亭樓梯坍塌懸空 遊客譏：到不了的2樓

農田水利署台東管理處位於海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，...

耗資2千萬元12件光祭作品 台東知本溫泉點亮

台東縣府耗資2千萬元經費辦理的「2025台東光祭」，昨晚在知本溫泉區開幕點亮。今年光祭以「沐光泉」為主題，光為筆、水為靈...

基隆三軍武器公園將拆走入歷史 F104戰鬥機回桃園

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將轉型規畫都會公園，陸海空8件退役陳展武器歸還不同軍方單位，16日開始...

缺身障長照床位 基隆向中央爭經費

基隆市身障福利機構長照床位僅2家，核定174床，分別是公設民營第一身障中心114床、私立基隆創世60床，量能不足，有的家...

基隆捷運加持將都市更新開發 七堵火車站旁建住宅商辦

台灣港務公司基隆分公司持有鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，因有基隆捷運加持，規畫以都市更新權利變換方式開發，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。