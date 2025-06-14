影／台東鄉運田徑賽禁穿釘鞋 選手一片哀號怒批「離譜」

台東大武鄉今舉辦年度鄉運，未料，卻疑因PU場地無經費維修，學校和公所達成協議，嚴禁田徑賽事選手穿釘鞋參賽，違規取消資格，引來選手一片哀嚎，甚至有選手憤而棄賽，怒批「離譜」。學校表示，跑道維護不易，禁釘鞋是共識。

學校表示，前年操場啟用後，舉凡校慶、鄉運或其他活動賽事，只要田徑賽事都明文規定禁止使用釘鞋，這都和相關單位開會達成共識，會有這項規定，主要為了使設施能夠獲得完善維護，畢竟PU材質維修昂貴，學校也無經費維管。

今天大武鄉在大武國中辦理鄉運賽事活動，共5村11部落逾千鄉親及選手參加，許多年輕運動好手準備大展身手，好好為自己村部落及個人拿下好成績，未料，賽前卻收到主辦通知田徑賽事禁止使用釘鞋，讓選手一片錯愕，完全不理解。

「真不知PU跑道是來裝飾用的！」參與短跑競賽的陳姓選手氣憤說，既然操場符合國內田徑賽事標準，使用釘鞋再合理不過了，且這幾天下雨，跑道濕滑本來就不適合一般運動鞋，姑且不論影響成績，也會影響選手安全，禁用釘鞋實在離譜。

另林姓選手說，「PU跑道禁用釘鞋，豈不是游泳池禁穿泳裝一樣的道理。」那鄉運也不叫鄉運了，乾脆改趣味競賽或健康活動好了。