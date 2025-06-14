台東關山圳涼亭樓梯坍塌懸空 遊客譏：到不了的2樓

農田水利署台東管理處位於海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空，遊客諷「永遠走不到的2樓」。管理處表示，將圍封條管制，並設法整修。

管理處指出，園區屬於戶外開放空間，相關設施在長期日曬雨淋及風災影響下，難免會受損，雖有維管，但仍趕不及損壞速度，會盡速向中央爭取經費，來針對園區相關損壞設施進行整修，在整修前會將涼亭圍封條管制遊客禁入，以免發生危險。

政府提倡「生產、生態、生活」三生理念，農田水利署台東管理處爭取3百餘萬元經費，於2004年辦理「關山大圳沉砂池綠美化工程」改善及綠化沉砂池週遭環境，其中設置包括停車場、水濂瀑布、造型擋土牆及六角涼亭的景觀區，成為遊客休憩處。

不過，近期不少遊客前往關山圳遊玩時，發現景觀區部分設施損壞，其中以全木質打造的六角涼亭最為嚴重，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空，認為整體結構安全與否，實在很令人擔心，相關單位應該整修或重建。