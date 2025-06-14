快訊

未來「補假不補班」！人事總處刪規定 不再補班湊連假

館長喊中國好棒！吳鳳來台18年揭兩岸差別：不要談政治

和Meta AI聊天被出賣？用戶私密對話驚訝變成全球茶餘飯後話題

台東關山圳涼亭樓梯坍塌懸空 遊客譏：到不了的2樓

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空。記者尤聰光／攝影
台東海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空。記者尤聰光／攝影

農田水利署台東管理處位於海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空，遊客諷「永遠走不到的2樓」。管理處表示，將圍封條管制，並設法整修。

管理處指出，園區屬於戶外開放空間，相關設施在長期日曬雨淋及風災影響下，難免會受損，雖有維管，但仍趕不及損壞速度，會盡速向中央爭取經費，來針對園區相關損壞設施進行整修，在整修前會將涼亭圍封條管制遊客禁入，以免發生危險。

政府提倡「生產、生態、生活」三生理念，農田水利署台東管理處爭取3百餘萬元經費，於2004年辦理「關山大圳沉砂池綠美化工程」改善及綠化沉砂池週遭環境，其中設置包括停車場、水濂瀑布、造型擋土牆及六角涼亭的景觀區，成為遊客休憩處。

不過，近期不少遊客前往關山圳遊玩時，發現景觀區部分設施損壞，其中以全木質打造的六角涼亭最為嚴重，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空，認為整體結構安全與否，實在很令人擔心，相關單位應該整修或重建。

「涼亭2樓只能看，永遠走不到。」高雄劉姓遊客諷刺說，他本來想說去涼亭2樓視野比較好，沒想到樓梯是整個坍塌懸空，也沒貼任何告示，還蠻危險的。另當地村民說，關山圳景觀區設施損壞已很久了，之前就有人從樓梯摔下，好在沒事。

台東海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空。記者尤聰光／攝影
台東海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空。記者尤聰光／攝影
台東海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空。記者尤聰光／攝影
台東海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空。記者尤聰光／攝影
台東海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空。記者尤聰光／攝影
台東海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，甚至通往2樓的樓梯坍塌懸空。記者尤聰光／攝影

水利署 台東

延伸閱讀

獨家燈塔園區住宿 最佳銀河拍攝點？全台8大燈塔景點一次看！

錯過再等一年！網議8大繡球花景點 「這幾個地方」美到不像話

姊失聯6年！新莊與關山警聯手靠DNA 讓無名女屍得以安息

石岡情人木橋園區地主業者租金談不攏 竟公告封路開撕

相關新聞

台東關山圳涼亭樓梯坍塌懸空 遊客譏：到不了的2樓

農田水利署台東管理處位於海端鄉初來的「觀山圳」景觀區，因年久失修，園區內一座2層樓六角涼亭，不僅木質部已遭蛀蟲啃蝕嚴重，...

缺身障長照床位 基隆向中央爭經費

基隆市身障福利機構長照床位僅2家，核定174床，分別是公設民營第一身障中心114床、私立基隆創世60床，量能不足，有的家...

基隆捷運加持將都市更新開發 七堵火車站旁建住宅商辦

台灣港務公司基隆分公司持有鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，因有基隆捷運加持，規畫以都市更新權利變換方式開發，...

基隆港務局前宿舍地將都更 港公司將大舉招商

台灣港務公司基隆分公司持有鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，規畫以都市更新權利變換方式開發，將公開甄選實施者投...

監測外圍環流！逾2千人報名「基隆外木山長泳」15日如期舉行

基隆外木山海上長泳活動15日將舉行，共有2060人報名，今天很多民眾詢是否如期舉行，擔心是否受熱帶低氣壓 TD02或颱風...

基隆身障長照床位缺遠赴雙北 第2身障中心改暖暖要2億

基隆市身障福利機構長照床位目前僅有2家，核定床位共174床，分別是公設民營第一身障中心114床、私立基隆創世60床，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。