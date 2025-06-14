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缺身障長照床位 基隆向中央爭經費

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市議會昨考察，市府說明第二身障中心改到暖暖區黃蠟石文化館規畫。記者游明煌／攝影
基隆市議會昨考察，市府說明第二身障中心改到暖暖區黃蠟石文化館規畫。記者游明煌／攝影

基隆市身障福利機構長照床位僅2家，核定174床，分別是公設民營第一身障中心114床、私立基隆創世60床，量能不足，有的家屬要遠送雙北相當不便。市府表示，第二身障中心擇定暖暖區黃蠟石文化館，將花近2億向中央爭取經費改建。

民眾反映量能不足，第一身障中心候位70多人，有的家屬無奈遠送雙北造成不便。一名身障者家屬表示，因排不到位，他的小孩被迫到新北市，但路途及花費都增加很多額外負擔。

基隆市議會昨考察第一身障中心，社會處長楊玉欣說，原計畫在舊深澳國小設第二身障中心，但面臨地形、水保、環評及周遭私有地徵收不易。黃蠟石文化館為市有土地，基地面積900平方公尺，將興建4樓建物，服務40到50人，預計2029年落成。市府秘書長方定安說，經費會向中央爭取，將先進行細部計畫。

市議員陳冠羽說，改到黃蠟石文化館可嘉惠暖暖地區，市府要有完整配套規畫，保留文化館傳承文化、歷史功能，而活化改建時要讓身心障礙資源布建更為合理。

市議員張芳麗表示，黃蠟石文化館旁邊公家宿舍盼能要回來一起改建，未來整個範圍規畫完整無障礙空間會更為方便及實用。

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