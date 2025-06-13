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基隆捷運加持將都市更新開發 七堵火車站旁建住宅商辦
台灣港務公司基隆分公司持有鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，因有基隆捷運加持，規畫以都市更新權利變換方式開發，將公開甄選實施者投資進行都市更新事業，發揮最大效益，近期將發布招商文件公開閱覽。
基隆港務分公司指出，該基地原為前交通部基隆港務局時期所有德新村宿舍，自港務公司改制後，陸續收回原有宿舍房地，該基地鄰近土地權屬單純，除基隆港務分公司及基隆市政府管有土地外，基地周邊尚有台鐵公司及台灣菸酒公司所持有土地；倘實施者能順利整合，則都市更新總開發面積可達約1.4公頃，為七堵市中心形狀方整的大面積可開發基地，十分難得。
基地鄰近七堵地區重要交通節點，包含既有的七堵火車站及未來的基隆捷運七堵站，且位處七堵區正市中心，鄰近市場、學校等，生活機能相當完善便利，都更後可提供住宅產品予民眾使用，極具開發潛力。
此外，基地隔壁為知名國籍航商陽明海運總部，基地亦可規畫為海運產業園區，提供辦公空間予業界使用，極具開發前景。
基隆市政府近年積極於基隆河谷廊帶布局，於陽明海運總部南側打造多功能社會住宅用地；於七堵火車站北側規畫站前商場；於未來基隆捷運七堵站規劃捷運共構與商辦複合。本案基地可結合產業園區及住宅使用，預估未來透過就業人潮吸引新住民，七堵區房市及商業發展後勢可期。
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