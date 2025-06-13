快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆港務局前宿舍地將都更 港公司將大舉招商

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
基地開發範圍及使用分區示意圖。圖／港公司提供
基地開發範圍及使用分區示意圖。圖／港公司提供

台灣港務公司基隆分公司持有鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，規畫以都市更新權利變換方式開發，將公開甄選實施者投資進行都市更新事業。近期將於基隆分公司官網發布招商文件公開閱覽（https://kl.twport.com.tw/news/Announcement?a=683）。

本案基地原為前交通部基隆港務局時期所有之一德新村宿舍，自港務公司改制後，陸續收回原有宿舍房地。鄰近土地權屬單純，除基隆港務分公司及基隆市政府管有土地外，基地周邊尚有國營台灣鐵路公司及台灣菸酒公司所持有土地；倘實施者能順利整合，則都市更新總開發面積可達約1.4公頃，為七堵市中心形狀方整的大面積可開發基地。

該基地鄰近七堵地區重要交通節點，包含既有的七堵火車站及未來的基隆捷運七堵站，且位處七堵區正市中心，鄰近市場、學校等，生活機能相當完善便利，都更後可提供住宅產品。此外，基地隔壁即為知名國籍航商陽明海運總部，本基地亦可規畫為海運產業園區，提供辦公空間予業界使用。

基隆市政府近年積極於基隆河谷廊帶布局，於陽明海運總部南側打造多功能社會住宅用地；於七堵火車站北側規畫站前商場；於未來基隆捷運七堵站規劃捷運共構與商辦複合。加上本案基地可結合產業園區及住宅使用，期待未來透過就業人潮吸引新住民。

都市更新 火車站 基隆捷運

延伸閱讀

基隆身障長照床位缺遠赴雙北 第2身障中心改暖暖要2億

新竹農地違規出租超商月收6萬 裁罰多次仍不理遭判刑

基隆市打造「潮嚮‧山海基隆」青創市集 品牌形象融創意

北宜直鐵樹林-七堵間班車調度有瓶頸？ 地方與鐵道局看法不同

相關新聞

基隆捷運加持將都市更新開發 七堵火車站旁建住宅商辦

台灣港務公司基隆分公司持有鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，因有基隆捷運加持，規畫以都市更新權利變換方式開發，...

基隆港務局前宿舍地將都更 港公司將大舉招商

台灣港務公司基隆分公司持有鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，規畫以都市更新權利變換方式開發，將公開甄選實施者投...

監測外圍環流！逾2千人報名「基隆外木山長泳」15日如期舉行

基隆外木山海上長泳活動15日將舉行，共有2060人報名，今天很多民眾詢是否如期舉行，擔心是否受熱帶低氣壓 TD02或颱風...

基隆身障長照床位缺遠赴雙北 第2身障中心改暖暖要2億

基隆市身障福利機構長照床位目前僅有2家，核定床位共174床，分別是公設民營第一身障中心114床、私立基隆創世60床，民眾...

北宜高鐵 民團指缺效益 礁溪傾向直鐵

高鐵延伸宜蘭案進入二階環評，地方質疑交通部僅辦1場公聽會就交差了事。立委吳宗憲昨在礁溪舉辦說明會，民眾擠爆會場，公民團體...

花蓮沙灘車業慘澹 擬設專區輔導

花蓮沙灘車一度多達24家經營，帶來大筆觀光財，受行政院公布指引場域受限、去年地震遊客銳減雙重打擊，僅剩6家苦撐。縣府擬比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。