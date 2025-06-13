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監測外圍環流！逾2千人報名「基隆外木山長泳」15日如期舉行
基隆外木山海上長泳活動15日將舉行，共有2060人報名，今天很多民眾詢是否如期舉行，擔心是否受熱帶低氣壓 TD02或颱風蝴蝶生成影響。基隆市政府表示，密切關注中央氣象署與基隆地區氣象觀測資料，當天天候條件穩定，因此評估活動如期舉行。
基市府今天說明，熱帶低氣壓 TD02外圍環流帶來降雨，較大影響期間為13及14兩日，14日周六仍受一定降雨影響，部分民眾擔心周五、六降雨情形連帶影響活動當日海象不佳等疑慮，市府始終密切關注。
市府表示，據中央氣象署預報資料顯示，週日活動期間6月15日上午6時到中午12時，外木山沿岸當日天氣為多雲時晴，氣溫約26度-32度，平均風速約2至3級，各項天候條件相對穩定，將如期舉行外木山海上長泳活動。
市府表示，會持續依據氣象變化進行即時評估，並於2025基隆外木山海上長泳活動官網、社群平台及市府官網平台隨時公告最新資訊，以確保參加者安全與權益。倘遇氣象突有驟變，實有致不克舉辦情事，該活動會全額辦理退費，後續詳細退費作業，則另行於活動官網公告。
基隆市政府教育處補充，感謝所有喜愛外木山的泳友支持，期待與大家周日一同在外木山海域，享受安全、熱情與充滿活力的長泳體驗。最後，特別提醒所有參加者，依照個人健康狀況與體能條件，審慎評估是否參與活動，切勿勉強參加，安全第一。
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