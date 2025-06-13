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基隆身障長照床位缺遠赴雙北 第2身障中心改暖暖要2億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆第二身障中心改到暖暖區黃蠟石文化館規畫，將花2億向中央爭取經費改建。記者游明煌／攝影
基隆第二身障中心改到暖暖區黃蠟石文化館規畫，將花2億向中央爭取經費改建。記者游明煌／攝影

基隆市身障福利機構長照床位目前僅有2家，核定床位共174床，分別是公設民營第一身障中心114床、私立基隆創世60床，民眾反映量能不足，有的家屬無奈要遠送雙北造成不便。市府表示，第二身障中心改擇定暖暖區黃蠟石文化館，將花2億向中央爭取經費改建。

市府社會處指出，基隆市身障福利機構長照床位有2家，床位核定共174床，包括公設民營身障中心（伊甸）114床、私立基隆創世60床，接受安置160人，安置率為92%。

但民眾反映量能不足，第一身障中心候位達70多人，有的家屬無奈遠送雙北或其他機構，造成不便。一名身障者家屬表示，因排不到位，他的小孩被迫到新北市，但路途及花費都增加很多額外負擔，質疑「基隆為何比不上雙北的量能？」

基隆市議會臨會今天到第一身障中心考察，盼解決量能不足問題。

社會處長楊玉欣說，原計畫在舊深澳國小設第二身障中心，但面臨地形、水保、環評及周遭私有地徵收問題，規畫期程難定，恐拉長資源布建時間，影響基隆照顧服務建置，且第一身障中心位信義區，舊深澳國小也位於信義區，考量資源分配性及易達性等因素並不適合。

楊玉欣表示，經多方思考預計擇定暖暖區黃蠟石文化館現址建置，現址為市有土地，無土地徵收問題，加速資源布建進程，規畫透過新建工程建置第二身心障礙機構，以活化閒置空間，提升在地身障照顧量能，計畫重建文化館打造友善共享場域。基地總面積900平方公尺，將興建4樓建物，規畫服務40到50人，總經費近2億元，預計118年落成。

黃蠟石文化館基地總面積900平方公尺，將改建為4樓建物，規畫服務40到50人，總經費近2億元。市府秘書長方定安說，重建經費會向中央積極爭取，現在基地優於舊深澳國小預定地，將先進行細部計畫，盼大家支持。

市議員張芳麗表示，改到黃蠟石文化館重建她贊成，希望可以把旁邊公家宿舍要回來一起改建，未來要建4層樓建物，會有無障礙空間的整體規畫，會比較方便。

市議員陳冠羽說，改到黃蠟石文化館可嘉惠暖暖地區，相當值得期待，但市府各單位要有完整配套規畫，第一是要保留文化館傳承文化、歷史傳承發展的功能，相關展覽不能中斷；第二是活化改建時，要讓身心障礙資源布建要更為合理。

基隆第二身障中心改到暖暖區黃蠟石文化館規畫，將花2億向中央爭取經費改建。記者游明煌／攝影
基隆第二身障中心改到暖暖區黃蠟石文化館規畫，將花2億向中央爭取經費改建。記者游明煌／攝影
基隆第二身障中心改到暖暖區黃蠟石文化館規畫，將花2億向中央爭取經費改建，市府今天向議員說明計畫。記者游明煌／攝影
基隆第二身障中心改到暖暖區黃蠟石文化館規畫，將花2億向中央爭取經費改建，市府今天向議員說明計畫。記者游明煌／攝影

身障者 建物 基隆

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