北宜高鐵 民團指缺效益 礁溪傾向直鐵

高鐵延伸宜蘭案進入二階環評，地方質疑交通部僅辦1場公聽會就交差了事。立委吳宗憲昨在礁溪舉辦說明會，民眾擠爆會場，公民團體比較北宜高鐵、北宜直鐵（高架化），批高鐵只比直鐵快5分鐘，票價卻貴1倍，工程經費更是直鐵的5倍，缺乏效益。

公民團體認為，高鐵從南港到宜蘭新站雖僅28分鐘，但新站不在市區還需轉乘，加上新站到市區宜蘭火車站轉乘時間約41分鐘，只比北宜直鐵抵達宜蘭火車站的時間快5分鐘；票價部分，高鐵到宜蘭新站300元，轉乘到市區合計315元；北宜直鐵只要153元。

另外，施工路線及工程經費預估高鐵全長60.6公里，原經費1880億元，原物料上漲後上看3600億元；北宜直鐵全長43.4公里，進宜蘭平原後走台鐵路線，經費約724億元，只有高鐵的五分之一。多數民眾認為省下經費做在地接駁路網較務實，外地人會更願意搭大眾運輸到宜蘭，有助解決塞車。

礁溪鄉長張永德說，當初爭取高鐵設站礁溪四城站不成，經過礁溪的衝擊卻相當大，包括土地徵收、房屋拆遷、景觀破壞、噪音震動等，弊多於利，主張優先考量北宜直鐵。

礁溪鄉民代表會主席游見璋說，交通部前部長賀陳旦和工程會前主委吳澤成都提出「高鐵台鐵共構」構想，顯示並非不可行；且北宜直鐵進宜蘭後走台鐵路線，不必徵收土地或擴大破壞，建議中央優先考慮。

鐵道局長楊正君說，共構技術雖可行，但高鐵會變得「高不起來」，高鐵爬坡能力比直鐵強、比較快，直鐵無法照高鐵路廊走，隧道比高鐵長很多，爬坡能力也較弱；北宜直鐵還有樹林至七堵的班車調度瓶頸，無法開太多；且造價隨物價上漲，已非600億元，而是逾2千億。

不過，前台鐵局副總工程司林旺根說，北宜直鐵早年將近定案，環評卻因經過翡翠水庫集水區，被要求另提方案，交通部提出繞過水庫進宜蘭的方案，結果後來變成高鐵，他認為除非環島高鐵才有效益，否則高鐵延伸宜蘭計畫只是個「美麗的錯誤」。