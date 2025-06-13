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花蓮沙灘車業慘澹 擬設專區輔導

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
行政院訂定指引管制沙難車進入海岸沙灘，花蓮縣府擬比照屏東設置專區。圖／聯合報系資料照片
行政院訂定指引管制沙難車進入海岸沙灘，花蓮縣府擬比照屏東設置專區。圖／聯合報系資料照片

花蓮沙灘車一度多達24家經營，帶來大筆觀光財，受行政院公布指引場域受限、去年地震遊客銳減雙重打擊，僅剩6家苦撐。縣府擬比照屏東設立專區，選定三棧溪以北、立霧溪以南區塊，本月19日將邀請土地權屬機關徵詢意見。

花蓮沙灘者業者主要集中在新城、秀林，以新城鄉加灣以北三棧溪旁及立霧溪南岸的海岸沙灘地為主，吸引不少喜愛刺激、戶外活動的年輕客群，為花蓮帶來觀光客。前年中央公布指引採「導禁兼施」，道路、國有林地、保安林、部分海岸地區等都列入禁止活動區域，不少民眾以為沙灘車不能經營，產業大受衝擊。

議員鄭寶秀說，沙灘車帶動觀光也成花蓮特色，業者究竟何去何從？縣府應設法協助。

議員林正福認為，太魯閣國家公園被403地震震損後還在修復，應該利用長逾百公里的海岸線，發展親水活動。

觀光處長余明勲說，中央對沙灘車僅訂指引沒有管理法規，縣府打算比照屏東做法設專區，朝減少衝擊、不影響生態經營，目前規畫三棧溪到立霧溪間，19日將邀林業保育署花蓮分署、國有財產署等土地權屬單位討論，徵詢意願，希望藉專區將業者納管輔導，在符合法令下經營，創造生態、觀光雙贏。

花蓮縣沙灘車協會理事長黃鴻達說，許多同行撐不下去已停業，沙灘車轉賣到宜蘭、屏東墾丁，以專區形式經營是協會提出建議，業者十分支持。

花蓮 沙灘 屏東

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