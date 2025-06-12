北宜直鐵樹林-七堵間班車調度有瓶頸？ 地方與鐵道局看法不同

宜蘭支持與反對高鐵的意見分歧，縣府建議「高鐵台鐵共構方案」，鐵道局長楊正君今在高鐵延伸宜蘭說明會中表示，共構技術雖可行，但高鐵會變得「高不起來」，北宜直鐵還有樹林至七堵的班車調度瓶頸；但前台鐵局副總工程司林旺根說，樹林到七堵之間1個小時最多可以到10個班次，非並不可行。

針對高鐵與台鐵共構，鐵道局長楊正君表示，高鐵的路線比較直，速度比較快，但如果共構，會變成「高鐵高不起來」，如果兩個要併在一起做，興建高鐵計畫的進度要停下來等，未來會有很多不確定性。

北宜直鐵可不可以走目前規劃的高鐵路線？楊正君說，高鐵的爬坡能力比直鐵強，比較快，如果是直鐵方案，無法完全照高鐵的路廊走，直鐵的隧道也會比高鐵長很多，因為直鐵爬坡能力比較弱，有可能從7公里變成15公里。

他還提到，北宜直鐵早年無法通過環評進入綜合規劃，否則早就做了，而且直鐵要從樹林開出來到南港，這是最繁忙的區間，大家共用一個路線，班次要夠分配，可以分配到宜蘭或花東來的班次會受到影響，無法開出那麼多的班次到宜蘭。

公民團體質疑楊正君直鐵爬坡力弱的說法；前台鐵局副總工程司、縣府前建設局長林旺根則說，北宜直鐵早年將近要定案了，環評時因經過翡翠水庫集水區，被要求另提方案，交通部提了一個繞過水庫進到宜蘭的方案，結果後來變成高鐵，他認為除非環島高鐵才有效益，否則高鐵延伸宜蘭計畫只是個「美麗的錯誤」。

他說，過去直鐵研究20年了，針對鐵道局長提到什麼的車班問題，相信過去都有探討過，據他所知樹林到七堵之間，有研究過從宜蘭開過去1個小時最多可以到10個班次；最重要的是，直鐵方案可以讓宜蘭全縣均衡發展，因為直鐵出了頭城鎮往南到蘇澳鎮共11個車站，快慢車可以分配，高鐵只有一個站，讓人很懷疑大家如何去搭乘高鐵？

林旺根說，依照公民團體套繪的航照圖路廊17公里多，路廊兩側禁限建60公尺，加上國5高速公路與高鐵夾在一起的路廊，環境嚴重被破壞，付出的代價太大！去年剛好是宜蘭鐵道全線通車百年紀念，今天討論這個議題是非常很有意義，下個一百年要如何選擇？做出對下一代子孫負責任的決定。