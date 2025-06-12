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林沛祥爭取1813D基隆中山區7月前增2站牌 往台北通勤更便利
國光客運1813D為基隆中山區往返台北的重要通勤路線，民眾反映站牌不夠，立委林沛祥協調增加停靠站點，更貼近居民實際需求，今天下午會勘時，國光客運同意7月1日前增設中華國小及統一新城兩站。
議員宋瑋莉、郭美秀都表示，中山區近年來的人口是持續上升的，增加站點後，讓學生、長輩、上班族上下車更方便，對中山區整體交通便利性有明顯助益。除了增加站點外，民眾反映班次不足的情況也希望能夠1813D增加班次。
中山區通明里長蘇祐平、德和里長曾聖為感謝林沛祥積極協調，具體回應居民長久以來的期待，讓中山區居民的心聲獲得落實。
國光客運基隆站長陳桂子說，經評估認為確實有其必要性，目前向基隆監理站申請增設流程，預計最晚可於7月1日完成實施。基隆監理站也表示支持，雖然法定其實是500公尺內不能再增設站點，但可以針對個案來進行一些放寬。
至於增加班次的情況，陳桂子站長表示，因為司機招聘上遇到一些困難，會盡快在人力補足後增加班次。
林沛祥說，國光客運兩條黃金路線1813D與1815，如果未來司機能夠補足後，希望國光客運能夠回應民眾的心聲，班次能夠增加。中山區一些大型社區如大慶大城、新橫濱等，通勤需求大，他將繼續與國光客運協調，進一步研議增加班次，以因應尖峰時段乘客排隊卻無法上車的情形。
基隆市政府交通處、公車處、中山區公所、警察局等今天也都到場會勘。
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