吳宗憲召開高鐵延伸宜蘭說明會 要政府說清楚、民眾問到底

高鐵延伸宜蘭案進入二階環評，中央至今卻只舉了一場公聽會，地方意見分歧、疑問未解，民眾質疑交通部消極回應地方，中央公聽會只是交差了事。立委吳宗憲今在礁溪舉辦「高鐵延伸宜蘭案礁溪鄉說明會」，讓地方有機會要求政府說清楚、問到底，如果有需要，他未來會對有影響的鄉鎮續辦說明會。

說明會邀請中央官員包括交通部路政與道安司長黃運貴、鐵道局長楊正君，內政部、環境部代表出席；宜蘭方面則有縣政府代表、礁溪鄉長張永德以議員、鄉民代表、村長、社區理事長一同參與，更有許多關心此案的公民團體、民眾到場。

吳宗憲指出，「宜蘭人不是反對高鐵，是反對中央以傲慢的態度、拒絕溝通的方式硬推政策」。高鐵延伸或快速道路本應是解決宜蘭長期交通痛點、帶動區域發展的關鍵，但若溝通不足、程序草率，就無法取得民眾信任。這段時間他多次發文喊話並質詢中央，也引用環境部長彭啟明說「許多衝突不該由環評會議解決」，建議交通部應多開公聽會，中央一直不重視。

說明會中，交通部、鐵道局、環境部、內政部皆派員出席說明政策立場與審議進度。鐵道局表示，現階段方案具可行性，區段徵收依法辦理，直鐵有難解的瓶頸問題，直鐵造價隨物價上漲，已非過往的600億元，至少需逾2000億；至於高鐵與台鐵共構的話，高鐵將無法發揮速度優勢。

另針對地方關注的區段徵收與用地問題，鐵道局說，土地權歸屬及是否經過特定住戶，需待計畫核定後進入設計階段進行現場測量，並依土地徵收條例召開說明會，「從優、從寬」辦理補償。

公民團體指出，高鐵路廊經過礁溪將導致農地破碎、水質疑慮、地下水汙染，施工及營運噪音、粉塵與震動，還有高架橋體破壞景觀、生態等問題，恐嚴重影響當地民眾生活品質與觀光資源，長期下來損害難以回復，在地居民深感不安。

民眾抨擊目前規劃程序欠缺公開透明，包括初期規劃未經國發會實質審議，環評與地方溝通僅止於宜蘭市舉辦一場公聽會，要求交通部應設置「線上政策資訊公開平台」，提升資訊可及性並回應民眾訴求，強化溝通。