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中橫落石坍方關原至天祥封閉 蘇花路廊夜間不排除預警性封閉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路豁然亭下午發生坍方落石，關原至天祥間道路封閉。圖／公路局提供
台8線中橫公路豁然亭下午發生坍方落石，關原至天祥間道路封閉。圖／公路局提供

東部海域昨晚發生規模6.4地震，加上連日降雨，台8線中橫公路157.7公里處豁然亭路段下午發生坍方，阻斷交通，因持續降雨仍有落石，預計明天中午搶通，關原至天祥路段暫時封閉。另，因應氣象署發布大雨特報，蘇花路廊夜間不排除預警性封路。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，台8線豁然亭路段下午2時許上邊坡發生坍方，交通中斷，立即派員前往搶修並管制交通。不過，因下雨、起霧，現場視線不佳，邊坡也有持續坍方情況，目前搶修人員及機具都在現場準備，落石稍緩後立即進場搶修，預計13日中午12時搶通。

太魯閣工務段表示，台8線關原至天祥（114.6k~167.4k）路段暫時封閉，下午2時30分起只出不進。

此外，氣象署今天針對花蓮地區發布大雨特報，蘇花路廊午後至晚間可能有短時大雨情形發生，預估累積雨量達100至130毫米，公路局表示， 台9線蘇花路廊154.7K至165.7K和仁至崇德，及台9丁線60.3K至63.6K和中至和仁路段，夜間不排除實施預警性道路封閉。

台8線中橫公路豁然亭下午發生坍方落石，關原至天祥間道路封閉。圖／公路局提供
台8線中橫公路豁然亭下午發生坍方落石，關原至天祥間道路封閉。圖／公路局提供

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