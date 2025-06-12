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青年實習計畫升級基市府媒合多元就業 78企業釋200名額
基隆市府推動「基隆青年實習媒合計畫」，實習職缺與合作企業逐年成長，今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額，涵蓋製造、科技、餐飲、旅宿等十項產業。符合資格者若完成130小時實習，市府將補助企業1萬元，完成260小時則補助2萬元。
基隆市府今開企業徵才記者會，副市長邱佩琳表示，市府積極透過實習媒合機制，創造更多留在基隆發展的機會，市府近年來積極打造就業友善城市，不斷邀集優質企業進駐，也希望透過本計畫，讓青年認識基隆在地產業的活力與多元可能，實現「企業留人、人才留城」的雙贏目標。
今年實習職缺共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額，涵蓋製造、科技、餐飲、旅宿、法律、房仲、文創、醫療、長照及觀光等十項產業。包括衛浴文化觀光工廠的「一太e衛浴」、「水雲朵」、「矽谷能源」、特色餐飲與旅宿品牌「ABV」、「HOTEL BEGINS」、「聯碩集團」、「恆嵂法律林務所」等多家業者參與。
還有許多在地中小企業支持，包括泉利米香、耀集食品、大新餅店、漁品軒、朋廚食品、見一文化、君悅牙醫、聯合製冰、永信長照、宏岳國際等。
產發處長蔡馥嚀說，今年計畫開放全國16至29歲青年報名，歡迎登入「基隆青年實習媒合平台」註冊投遞履歷，平台提供正職、兼職與實習等多元職類，並設有簡易媒合功能，協助青年迅速掌握投遞機會。
符合資格者若完成130小時實習，市府將補助企業1萬元，完成260小時則補助2萬元；企業須依法提供基本薪資與勞保保障，市府亦將安排訪查機制、座談活動與回饋系統，確保實習品質與青年權益。
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