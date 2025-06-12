快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

中央擬修地方補助辦法 北市：越修越黑箱「肥中央、瘦地方」

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

青年實習計畫升級基市府媒合多元就業 78企業釋200名額

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府推動「基隆青年實習媒合計畫」，今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額。圖／基隆市政府提供
基隆市府推動「基隆青年實習媒合計畫」，今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額。圖／基隆市政府提供

基隆市府推動「基隆青年實習媒合計畫」，實習職缺與合作企業逐年成長，今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額，涵蓋製造、科技、餐飲、旅宿等十項產業。符合資格者若完成130小時實習，市府將補助企業1萬元，完成260小時則補助2萬元。

基隆市府今開企業徵才記者會，副市長邱佩琳表示，市府積極透過實習媒合機制，創造更多留在基隆發展的機會，市府近年來積極打造就業友善城市，不斷邀集優質企業進駐，也希望透過本計畫，讓青年認識基隆在地產業的活力與多元可能，實現「企業留人、人才留城」的雙贏目標。

今年實習職缺共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額，涵蓋製造、科技、餐飲、旅宿、法律、房仲、文創、醫療、長照及觀光等十項產業。包括衛浴文化觀光工廠的「一太e衛浴」、「水雲朵」、「矽谷能源」、特色餐飲與旅宿品牌「ABV」、「HOTEL BEGINS」、「聯碩集團」、「恆嵂法律林務所」等多家業者參與。

還有許多在地中小企業支持，包括泉利米香、耀集食品、大新餅店、漁品軒、朋廚食品、見一文化、君悅牙醫、聯合製冰、永信長照、宏岳國際等。

產發處長蔡馥嚀說，今年計畫開放全國16至29歲青年報名，歡迎登入「基隆青年實習媒合平台」註冊投遞履歷，平台提供正職、兼職與實習等多元職類，並設有簡易媒合功能，協助青年迅速掌握投遞機會。

符合資格者若完成130小時實習，市府將補助企業1萬元，完成260小時則補助2萬元；企業須依法提供基本薪資與勞保保障，市府亦將安排訪查機制、座談活動與回饋系統，確保實習品質與青年權益。

基隆市府推動「基隆青年實習媒合計畫」，今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額。圖／基隆市政府提供
基隆市府推動「基隆青年實習媒合計畫」，今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額。圖／基隆市政府提供
基隆市府推動「基隆青年實習媒合計畫」，今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額。圖／基隆市政府提供
基隆市府推動「基隆青年實習媒合計畫」，今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額。圖／基隆市政府提供

延伸閱讀

AI導入醫療 聖馬爾定醫院升級3D乳房攝影提升篩檢精準舒適

丁噹、告五人唱響基隆浪曲 八斗子漁港盛大登場

侯友宜提亞運北部一起爭取 基市府：將積極配合辦理

基隆浪曲嘉年華連2天共10組藝人開唱 另推海上觀光巡遊

相關新聞

青年實習計畫升級基市府媒合多元就業 78企業釋200名額

基隆市府推動「基隆青年實習媒合計畫」，實習職缺與合作企業逐年成長，今年共78家企業通過審查、釋出近200個實習名額，涵蓋...

曾是觀光金雞母 花蓮沙灘車慘兮兮縣府擬設專區輔導

花蓮沙灘車一度多達24家經營，帶來大筆觀光財，受行政院公布指引場域受限、去年地震遊客銳減雙重打擊，僅剩6家苦撐。花蓮縣府...

高鐵對礁溪弊多於利！礁溪鄉長與代表會喊：北宜直鐵優先

立委吳宗憲今在礁溪鄉公所舉辦高鐵延伸宜蘭說明會，吸引大批民眾到場，礁溪鄉長張永德與鄉民代表會主席游見璋表示，當初他們爭取...

超萌！台灣知名老牌飲料 加入熱氣球「FIN水寶」

2025台灣國際熱氣球嘉年華，將在7月5日台東鹿野高台登場，今年除了有萬眾期待的哆啦A夢造型球外，台灣知名老牌飲料黑松公...

台東雨勢猛烈野溪暴漲 蘭嶼泥流入海出現陰陽海

台東從昨夜開始雨勢猛烈，多處野溪暴漲，道路變溪流；蘭嶼海域則因泥流滾入變成「陰陽海」。截至上午10時，多個鄉鎮今日累計雨...

影／電梯裡有蛇從住戶身上掉落 監視器追出真相都驚了

基隆市安樂區某社區8日有一名住戶搭電梯，突然有一條俗稱過山刀的大眼蛇從他身上掉落，他發現電梯內怎麼有蛇爬來爬去，嚇得趕緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。