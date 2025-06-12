持續性下雨稻穗出現倒伏 台東農改場籲雨後快收割
台東地區從昨天深夜開始持續性下雨，今早已有即將收割的稻穗倒伏。台東區農業改良場呼籲農民，雨停後趕快收割，避免稻穀發芽影響收成。
台東地區從昨深夜開始下雨，不僅持續性落雨，還出現間歇性驟雨，部分野溪暴漲；農作物也受到影響，尤其是已進入收割期的水稻，因長時間雨打出現倒伏。
農業部台東區農業改良場助理研究員廖勁穎接受媒體訪問時表示，比較早插秧的水稻已經可以收割的話，在這次雨勢過後，天氣晴朗時就要趕快收割，如果說是比較晚插秧的農友則加強田間排水。
根據中央氣象署網站資料，截至下午1時，東海岸的東河鄉今日累計雨量111.5毫米、綠島102.5毫米、蘭嶼97毫米，多個鄉鎮超過70毫米。
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