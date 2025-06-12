曾是觀光金雞母 花蓮沙灘車慘兮兮縣府擬設專區輔導

花蓮沙灘車一度多達24家經營，帶來大筆觀光財，受行政院公布指引場域受限、去年地震遊客銳減雙重打擊，僅剩6家苦撐。花蓮縣府擬比照屏東設立專區，選定三棧溪以北、立霧溪以南區塊，19日將邀請土地權屬機關徵詢意見。

花蓮沙灘者業者主要集中在新城、秀林，以新城鄉加灣以北三棧溪旁及立霧溪南岸的海岸沙灘地為主，曾多達24家營運，吸引不少喜愛刺激、戶外活動的年輕客群，為花蓮帶來觀光客。前年中央公布指引採「導禁兼施」，以場域管理為方向，道路、國有林地、保安林、部分海岸地區等都列入禁止活動區域，不少民眾以為沙灘車不能經營，產業大受衝擊。

新城鄉無黨籍縣議員鄭寶秀今天質詢時提到，沙灘車帶動觀光也成花蓮特色，但營業遭到禁止，鄉內12家業者何去何從，縣府應設法協助。

國民黨籍議員林正福認為，太魯閣國家公園被403地震震損還在修復，這段期間應該利用長逾百公里的海岸線，發展親水活動，建議縣府各局處盤點投入資源輔導，像是立槳、風帆、衝浪、溯溪等，並做好管理，這也符合大健康產業的潮流。

縣府觀光處長余明勲說，中央對沙灘車僅訂指引沒有管理法規，縣府打算比照屏東做法設置專區，朝減少衝擊、不影響生態方式經營，目前規畫在三棧溪到立霧溪間，19日將邀林業保育署花蓮分署、國有財產署等土地權屬單位討論，徵詢意願，希望藉專區將業者納管輔導，在符合法令下經營，創造生態、觀光雙贏。