高鐵對礁溪弊多於利！礁溪鄉長與代表會喊：北宜直鐵優先

立委吳宗憲今在礁溪鄉公所舉辦高鐵延伸宜蘭說明會，吸引大批民眾到場，礁溪鄉長張永德與鄉民代表會主席游見璋表示，當初他們爭取高鐵設站在礁溪四城站，後來設站未成，如今高鐵路線經過礁溪帶來的衝擊影響相當大，弊多於利，主張興建鐵路高架化（北宜直鐵）列為優先考量。

鄉長張永德說，今年3月5日交通部辦理宜蘭公聽會後很多民眾對多項議題存有疑慮，由於交通部加開公聽會至今仍未辦理，因此礁溪娜、頭城鎮各行政機關、民意代表、各村里辦公處、人民團體月前連署陳情請交通部在礁溪娜、頭城鎮加開公聽會，很感謝吳宗憲立委重視地方心聲，安排這場說明會。

張永德表示，民國110年8月26日礁礁溪郷公所、礁溪郷代表會・鄉內2席縣議員及18位村長等人也曾經爭取以「四城站」做為高鐵的宜蘭站址，但是很遺憾的是，中央最後核定的站址在宜蘭縣政中心以南。

他強調，交通乃建設之母，礁溪鄉未來的繁榮發展，一部分必須仰賴於便捷的交通，交通建設的經費支出相當龐大，經費來自民脂民膏，為避免興建高鐵殃及礁溝鄉人民土地及建物、房屋拆邊、景觀破壞、噪音震動造成在地居民生活不便，建議交通部和宜蘭縣政府全面檢討強化在地交通網路，並以興建礁溪鐵路高架化（北宜直鐵）列為優先考量，才是符合礁溪鄉親最迫切需要的建設與需求。

礁溪鄉民代表會主席游見璋表示，交通建設以公共利益為重，而不是政治色彩，高鐵建設要來宜蘭，相信沒有人會反對，但當初他們主張高鐵設站址在四城站才能帶來最大的效益，卻遭反對，而今高鐵路線經過礁溪鄉切割土地及環境噪音等衝擊相當大。